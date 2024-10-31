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Лукашенко выдал бред, как ему звонили украинские генералы и хотели сдаться в плен Путину

Лукашенко утверждает, что в начале войны якобы украинские генералы хотели сдаться в плен.

сегодня, 12:03
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Ткачик Олеся

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году к нему якобы обращались украинские генералы. Они якобы попросили его связаться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для прекращения боевых действий и сдачи в плен. Об этом Лукашенко сообщил на конференции по вопросам евразийской безопасности.

Лукашенко выдал бред, как ему звонили украинские генералы и хотели сдаться в плен Путину

Александр Лукашенко

Лукашенко также отметил, что после начала военного конфликта в Украине западные лидеры и Папа Римский пытались убедить Путина отвести войска от Киева. Он считает, что это привело к затягиванию войны.

Кроме того, Лукашенко добавил, что со временем станет известно, "кто именно повлиял на решение остальных российских войск повернуть на 20 километров к югу и идти через Киев".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что это не единственный бред, который издал Лукашенко. В частности он заявил, что Запад якобы осознает, что Украина не может победить Россию на поле боя. Именно поэтому, по его мнению, нужны мирные переговоры. По его словам, он якобы имел контакты с умными представителями "цивилизованного Запада", которые показали, что наметился какой-то крен. Лукашенко утверждает, что Запад понял, что нужно договариваться по Украине. Впрочем, добавил он, затем была Курская область, продвижение россиян по всему фронту. Ситуация на земле поменялась. Не мы не хотим мира, все упирается в одного человека, заявил Лукашенко. Таким образом, он намекнул на то, что якобы именно президент Владимир Зеленский не хочет садиться за стол переговоров. "Там амбиции, там человек не понимает, что война долго идет на его территории, гибнут ее люди", — заявил Лукашенко.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/31/24280045.shtml
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