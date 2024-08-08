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Лукашенко вынес на всеобщее обсуждение тему «падения России»

Лукашенко вынес на обсуждение как реальную возможность тему падения России

сегодня, 15:48
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Ткачик Олеся

Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что может случится, если Россия рухнет.

Лукашенко вынес на всеобщее обсуждение тему «падения России»

Александр Лукашенко

"Может сложиться ситуация так, что любое из нас — государство — без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия — мы в эту воронку все будем втянуты", — заявил Лукашенко.

По его словам, в последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением "СВО" в Украине, что многие — и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, — начали какую-то для себя выгоду в этом искать.

При этом он добавил, что никто не знает, что будет дальше.

"Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам надо держаться вместе", — призвал глава государства.

В то же время эксперт Алексей Паныч обращает внимание на то, что именно Лукашенко первым поднял тему распада России.

"Как бы там ни было, важно и знаково прежде всего то, что хитрый лис Лукашенко, который слова не скажет без "замысла", открыто вынес "падение России" на публичное обсуждение как реальную (хотя и нежелательную для него) возможность. Интересно", — отметил Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области и даже захватили ряд населенных пунктов. В связи с этим российский журналист Иван Яковина даже предложил создать в Судже правительство и объявить все освобожденные регионы настоящей Россией. После этого объявить Путина в розыск за захват власти. После этого, считает эксперт, Путин сделает все для того, чтобы устранить угрозу своей власти и даже забудет о Донбассе.




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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid02dm5PXkmFwMXkr9U5McsmwUx9LTpoa828QhqSQEjseoswD4uLmpFhs9Yf1xSi4VG1l
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