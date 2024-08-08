Лукашенко вынес на всеобщее обсуждение тему «падения России»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что может случится, если Россия рухнет.

Александр Лукашенко

"Может сложиться ситуация так, что любое из нас — государство — без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия — мы в эту воронку все будем втянуты", — заявил Лукашенко.

По его словам, в последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением "СВО" в Украине, что многие — и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, — начали какую-то для себя выгоду в этом искать.

При этом он добавил, что никто не знает, что будет дальше.

"Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам надо держаться вместе", — призвал глава государства.

В то же время эксперт Алексей Паныч обращает внимание на то, что именно Лукашенко первым поднял тему распада России.

"Как бы там ни было, важно и знаково прежде всего то, что хитрый лис Лукашенко, который слова не скажет без "замысла", открыто вынес "падение России" на публичное обсуждение как реальную (хотя и нежелательную для него) возможность. Интересно", — отметил Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области и даже захватили ряд населенных пунктов. В связи с этим российский журналист Иван Яковина даже предложил создать в Судже правительство и объявить все освобожденные регионы настоящей Россией. После этого объявить Путина в розыск за захват власти. После этого, считает эксперт, Путин сделает все для того, чтобы устранить угрозу своей власти и даже забудет о Донбассе.



