Лукашенко вынес на всеобщее обсуждение тему «падения России»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что может случится, если Россия рухнет.
Александр Лукашенко
По его словам, в последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением "СВО" в Украине, что многие — и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, — начали какую-то для себя выгоду в этом искать.
При этом он добавил, что никто не знает, что будет дальше.
В то же время эксперт Алексей Паныч обращает внимание на то, что именно Лукашенко первым поднял тему распада России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области и даже захватили ряд населенных пунктов. В связи с этим российский журналист Иван Яковина даже предложил создать в Судже правительство и объявить все освобожденные регионы настоящей Россией. После этого объявить Путина в розыск за захват власти. После этого, считает эксперт, Путин сделает все для того, чтобы устранить угрозу своей власти и даже забудет о Донбассе.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!