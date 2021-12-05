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Лукашенко вызвал военного атташе Украины на переговоры: чего добивается Беларусь

Беларусь требует встречи из-за нарушения Украиной границы

сегодня, 16:48
Автор:

Карина Ожерельева
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Белорусское министерство обороны заявило в воскресенье, 5 декабря, что вызвало военного атташе Украины на разговор после неоднократного нарушения воздушного пространства Беларуси украинской авиацией. Об этом сообщает Reuters.

Лукашенко вызвал военного атташе Украины на переговоры: чего добивается Беларусь

Белорусско-украинский и польский пограничные посты на границе с Беларусью и Польшей в Волынской области - Reuters

Отношения между двумя странами резко ухудшились с прошлого года, когда Россия приняла сторону самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время массовых протестов, а Лукашенко, в свою очередь, активизировал свою поддержку Москвы против Украины.

Беларусь вручила ноту протеста украинскому чиновнику, говорится в сообщении министерства.

"Военному атташе сообщили, что украинская сторона уклоняется от диалога для разрешения споров, что вызывает волнение", – отметили в министерстве.

Беларусь сообщила в субботу, 4 декабря, что украинский военный вертолет пролетел на 1 км (0,6 мили) к белорусской территории во время маневров. Представитель пограничной службы Украины обвинения отверг.

Украинская армия в воскресенье, 5 декабря, заявила, что ей нечего добавить к этому комментарию.

"Возможно, кто-то совершил ошибку и распространяет обвинения с манипулятивными целями", — сказал спикер.

Как сообщали ранее "Комментарии", самопровозглашенный глава Беларуси придерживается мнения , что страна идет своим собственным политическим курсом, не имеющим никакого отношения к "демократической Украине". По его словам, белорусские власти предъявляют требование, чтобы их страна произвела у себя такие изменения, как это было в Украине, и стала "демократической, перспективной, развитой" страной, как сейчас Украина. Два дня назад белорусские власти четко отметили, что они никогда не пойдут на это.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/belarus-summons-ukrainian-military-attache-over-border-violation-2021-12-05/
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