Лукашенко вызвал военного атташе Украины на переговоры: чего добивается Беларусь

Белорусское министерство обороны заявило в воскресенье, 5 декабря, что вызвало военного атташе Украины на разговор после неоднократного нарушения воздушного пространства Беларуси украинской авиацией. Об этом сообщает Reuters.

Белорусско-украинский и польский пограничные посты на границе с Беларусью и Польшей в Волынской области - Reuters

Отношения между двумя странами резко ухудшились с прошлого года, когда Россия приняла сторону самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время массовых протестов, а Лукашенко, в свою очередь, активизировал свою поддержку Москвы против Украины.

Беларусь вручила ноту протеста украинскому чиновнику, говорится в сообщении министерства.

"Военному атташе сообщили, что украинская сторона уклоняется от диалога для разрешения споров, что вызывает волнение", – отметили в министерстве.

Беларусь сообщила в субботу, 4 декабря, что украинский военный вертолет пролетел на 1 км (0,6 мили) к белорусской территории во время маневров. Представитель пограничной службы Украины обвинения отверг.

Украинская армия в воскресенье, 5 декабря, заявила, что ей нечего добавить к этому комментарию.

"Возможно, кто-то совершил ошибку и распространяет обвинения с манипулятивными целями", — сказал спикер.

Как сообщали ранее "Комментарии", самопровозглашенный глава Беларуси придерживается мнения , что страна идет своим собственным политическим курсом, не имеющим никакого отношения к "демократической Украине". По его словам, белорусские власти предъявляют требование, чтобы их страна произвела у себя такие изменения, как это было в Украине, и стала "демократической, перспективной, развитой" страной, как сейчас Украина. Два дня назад белорусские власти четко отметили, что они никогда не пойдут на это.

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