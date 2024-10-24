Лукашенко заявил, что готов поехать в Крым и сказал, когда это произойдет

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Ткачик Олеся
Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность посетить оккупированный Крым, хотя не назвал конкретные сроки поездки. Об этом беларусский лидер заявил в интервью российскому пропагандистскому изданию "Известия".
Александр Лукашенко
При этом он подчеркнул, что статус Крыма был решен односторонне, при этом международное сообщество до сих пор не признает полуостров частью России. Однако Лукашенко добавил, что с момента оккупации Беларусь активно сотрудничает с Крымом, а также оказывает поддержку оккупированным Россией регионам Донбасса и так называемой "Новороссии".
Кроме того, Лукашенко пообещал пригласить представителей медиа во время визита в Крым.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко активно подыгрывает России. В частности, в последнее время отметился резонансными заявлениями относительно страны-агрессора и Украины. В частности он заявил о том, что на Западе якобы хотят, чтобы Украина и РФ провели переговоры и договорились о прекращении войны. Но, по его словам, этого вроде бы не хочет президент Владимир Зеленский.
"Если раньше мы говорили, что мир в Украине возможен с согласия США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь", — сказал Лукашенко.
При этом он заявил, что, якобы, на Западе понимают, что Украину ждет "крах", потому и настаивают на переговорах Киева с Москвой.
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