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Лукашенко заявил, что готов поехать в Крым и сказал, когда это произойдет

Лукашенко заявил, что Беларусь активно сотрудничает с оккупированным Россией Крымом

сегодня, 18:10
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Ткачик Олеся

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность посетить оккупированный Крым, хотя не назвал конкретные сроки поездки. Об этом беларусский лидер заявил в интервью российскому пропагандистскому изданию "Известия".

Лукашенко заявил, что готов поехать в Крым и сказал, когда это произойдет

Александр Лукашенко

"В Крым? Если нужно будет, я поеду. Я человек решительный. Но какая необходимость у меня была ехать туда вчера или сегодня? Свою позицию я высказал еще в начале: де-факто Крым — российский, де-юре — нет", — отметил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что статус Крыма был решен односторонне, при этом международное сообщество до сих пор не признает полуостров частью России. Однако Лукашенко добавил, что с момента оккупации Беларусь активно сотрудничает с Крымом, а также оказывает поддержку оккупированным Россией регионам Донбасса и так называемой "Новороссии".

Кроме того, Лукашенко пообещал пригласить представителей медиа во время визита в Крым.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко активно подыгрывает России. В частности, в последнее время отметился резонансными заявлениями относительно страны-агрессора и Украины. В частности он заявил о том, что на Западе якобы хотят, чтобы Украина и РФ провели переговоры и договорились о прекращении войны. Но, по его словам, этого вроде бы не хочет президент Владимир Зеленский.

"Если раньше мы говорили, что мир в Украине возможен с согласия США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь", — сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что, якобы, на Западе понимают, что Украину ждет "крах", потому и настаивают на переговорах Киева с Москвой.




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