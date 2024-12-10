Лукашенко заявил, что не позволит Путину сделать в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об угрозе оккупации части страны. При этом он опроверг информацию о том, что Россия уже оккупировала Беларусь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию российского издания "Газета. ru".

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Лукашенко отметил, что Россия не оккупировала республику. "Многие кричат: "Вот Россия здесь оккупировала". Слушайте, не со мной. Никто здесь никого не оккупировал. То, что они нам помогают, спасибо", — сказал он.

Лукашенко напомнил, что Россия передала Беларуси оперативно-тактические комплексы "Искандер". Он добавил, что у России и Белоруссии одна общая родина.

Лукашенко также заявил, что белорусов не будут отправлять на войну, поскольку нужно защищать свою страну. По его словам, НАТО и США находятся за спиной, а Польша хочет "оттяпать" западную территорию страны.

Напомним, что Лукашенко неоднократно заявлял об угрозе со стороны войск НАТО. Именно из-за растущей угрозы Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" в Беларуси. Самопровозглашенный лидер Беларуси пожаловался на повышение уровня угрозы. "В Литве и Польше к границе с Белоруссией взимаются, в частности, силы НАТО, это угроза больше, чем на границе с Украиной", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году Россия может столкнуться с проблемами из-за развязанной в Украине войны. По данным The Washington Post, из-за огромных потерь и проблем с производством в РФ возникнет дефицит танков. Узнать подробнее, почему в России могут возникнуть проблемы с военной техникой можно по ссылке.



