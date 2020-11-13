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Лукашенко – Зеленскому: "Чья бы корова мычала"

Лукашенко снова отличился выразительным комментарием, на этот раз – в сторону украинского президента Зеленского

сегодня, 19:00
Автор:

Таисия Ерохина

Александр Лукашенко в своей манере прокомментировал решение Украины и, в частности, президента Владимира Зеленского, обращаться к нему в дальнейшем просто "Александр Лукашенко", а не "президент Беларуси". Видео с фрагментом беседы Лукашенко с журналистами опубликовал 13 ноября Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко – Зеленскому: "Чья бы корова мычала"

Так, Лукашенко считает, что рейтинг украинского президента Владимира Зеленского "нужно было постараться" так быстро обвалить. Так что это украинскому президенту, уверен политик, нужно беспокоиться о том, чтобы не исчезла приставка "президент" к фамилии Зеленский.

"По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился. Вот недавно там кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтоб за полтора — два года обвалить к себе доверие народа. Поэтому грубо скажу: "Чья б корова мычала, а Зеленского б молчала", — заявил Лукашенко.

Как сообщалось ранее, посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим сообщил, что белорусские пограничники не будут впускать на территорию страны граждан Украины, Польши и Литвы. По его словам, власть Беларуси продолжает считать эти страны угрозой для государства. Однако посол заявил, что не видит объективных причин данному решению белорусского правительства. Эксперты рассказали "Комментариям", что задумал Лукашенко и проанализировали опасности для Украины.


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Источник: https://t.me/pul_1/1861
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