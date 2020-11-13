Лукашенко – Зеленскому: "Чья бы корова мычала"

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Таисия Ерохина
Александр
Лукашенко в своей манере прокомментировал решение Украины и, в частности,
президента Владимира Зеленского, обращаться к нему в дальнейшем просто
"Александр Лукашенко", а не "президент Беларуси". Видео с фрагментом беседы
Лукашенко с журналистами опубликовал 13 ноября Telegram-канал "Пул Первого".
Так, Лукашенко считает,
что рейтинг украинского президента Владимира Зеленского "нужно было постараться"
так быстро обвалить. Так что это украинскому президенту, уверен политик, нужно
беспокоиться о том, чтобы не исчезла приставка "президент" к фамилии Зеленский.
Как сообщалось
ранее, посол
Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим сообщил, что белорусские пограничники
не будут впускать на территорию страны граждан Украины, Польши и Литвы. По его
словам, власть Беларуси продолжает считать эти страны угрозой для государства.
Однако посол заявил, что не видит объективных причин данному решению
белорусского правительства. Эксперты рассказали "Комментариям", что
задумал Лукашенко и проанализировали опасности для Украины.
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