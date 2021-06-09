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Главная Новости Мир Беларусь Мать девушки Протасевича получила первое письмо от дочери из СИЗО
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Мать девушки Протасевича получила первое письмо от дочери из СИЗО

По словам Софьи Сапеги, в ночь перед вылетом из Афин Роману Протасевичу приснился сон

9 июня 2021, 01:05
Автор:

Ольга Чародий

Мать задержанной в Минске девушки оппозиционера Романа Протасевича — россиянки Софьи Сапеги, получила первое письмо от дочери из СИЗО КГБ Беларуси. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Мать девушки Протасевича получила первое письмо от дочери из СИЗО

Софья Сапега (фото из открытых источников)

В письме девушка  просит не винить в случившемся Протасевича и  описывает жизнь в следственном изоляторе.

"Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был чай. Об этом очень горько думать, но кажется, в жизни еще много всего случится, а я это пропущу", — пишет девушка.

По словам девушки, в ночь перед вылетом из Афин Романе Протасевичу приснился сон.

"Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник", — добавила Софья.

 Как сообщали  ранее суд Республики Беларусь избрал меру пресечения для Софии Сапеги — девушки местного оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Юрист отмечает, что сегодня, 25 мая, женщина присутствовала на допросе касательно подозрения в совершении преступления. Затем ей сообщили о мере пресечения — 2 месяца содержания под стражей. 

Напомним, что Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.


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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-57408447
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