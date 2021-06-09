Мать девушки Протасевича получила первое письмо от дочери из СИЗО

Мать задержанной в Минске девушки оппозиционера Романа
Протасевича — россиянки Софьи Сапеги, получила первое письмо от дочери из СИЗО
КГБ Беларуси. Об этом пишет Русская служба ВВС.
Софья Сапега (фото из открытых источников)
В письме девушка просит не винить в случившемся Протасевича
и описывает жизнь в следственном
изоляторе.
"Сегодня третье число, день, когда я должна была утром
защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан,
пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако
вышло все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей,
потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было
Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был
чай. Об этом очень горько думать, но кажется, в жизни еще много всего случится,
а я это пропущу", — пишет девушка.
По словам девушки, в ночь перед вылетом из Афин Романе
Протасевичу приснился сон.
"Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль
только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так
вышло. Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю.
Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник", — добавила Софья.
Как сообщали ранее суд Республики Беларусь избрал меру пресечения для Софии Сапеги — девушки местного оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Юрист отмечает, что сегодня, 25 мая, женщина присутствовала на допросе касательно подозрения в совершении преступления. Затем ей сообщили о мере пресечения — 2 месяца содержания под стражей. Напомним, что Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.