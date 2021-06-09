Мать девушки Протасевича получила первое письмо от дочери из СИЗО

Мать задержанной в Минске девушки оппозиционера Романа Протасевича — россиянки Софьи Сапеги, получила первое письмо от дочери из СИЗО КГБ Беларуси. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Софья Сапега (фото из открытых источников)

В письме девушка просит не винить в случившемся Протасевича и описывает жизнь в следственном изоляторе.

"Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был чай. Об этом очень горько думать, но кажется, в жизни еще много всего случится, а я это пропущу", — пишет девушка.

По словам девушки, в ночь перед вылетом из Афин Романе Протасевичу приснился сон.

"Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник", — добавила Софья.

Как сообщали ранее с уд Республики Беларусь избрал меру пресечения для Софии Сапеги — девушки местного оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Юрист отмечает, что сегодня, 25 мая, женщина присутствовала на допросе касательно подозрения в совершении преступления. Затем ей сообщили о мере пресечения — 2 месяца содержания под стражей.

Напомним, что Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.

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