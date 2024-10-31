Министр иностранных дел Венгрии на русском языке подверг критике Евросоюз в Беларуси

На международной конференции по вопросам евразийской безопасности, состоявшейся в Минске с участием глав внешнеполитических ведомств России и Сирии, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выступил с критикой Евросоюза, обвинив его в "низком уровне стандартов политических дебатов". Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Петер Сиярто (фото из открытых источников)

Свою речь Сиярто начал на русском языке, выразив надежду, что это не вызовет осуждение в Брюсселе. Он также подчеркнул, что Венгрия имеет "собственную позицию", которая, якобы, не всегда находит поддержку в ЕС.

"Сегодня мощные силы работают над созданием гегемонии, и если вы не согласны с мейнстримом на все 100 процентов, то ваше право на собственную позицию немедленно ставят под сомнение. Это четко демонстрирует низкий уровень стандартов политических дебатов в современной Европе", – заявил Сиярто.

Кроме того, венгерский министр выразил "обеспокоенность конфликтами" и отметил, что отсутствие диалога внутри ЕС привело к "менее безопасной и конкурентной среде". По его словам, Венгрия ощущает угрозу своему суверенитету.

“Сегодня ключевое слово – это суверенитет. Есть внешние силы и внутренние игроки, желающие, чтобы мы отказались хотя бы от части нашего суверенитета. Но этого никогда не произойдет”, — заявил Сиярто, завершая выступление на английском языке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что главный дипломат Венгрии поедет в Лукашенко . Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 31 октября посетит Беларусь, где примет участие в конференции по "евразийской безопасности", сообщает Politico. На мероприятии ожидается присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его сирийского коллеги Бассама Саббага. Конференция, организованная Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), позиционируется как "альтернатива" Мюнхенской конференции по безопасности.