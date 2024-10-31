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Министр иностранных дел Венгрии на русском языке подверг критике Евросоюз в Беларуси

Сиярто заявил, что Венгрия испытывает опасность для своего суверенитета.

сегодня, 17:30
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Лиля Воробьева

На международной конференции по вопросам евразийской безопасности, состоявшейся в Минске с участием глав внешнеполитических ведомств России и Сирии, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выступил с критикой Евросоюза, обвинив его в "низком уровне стандартов политических дебатов". Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Министр иностранных дел Венгрии на русском языке подверг критике Евросоюз в Беларуси

Петер Сиярто (фото из открытых источников)

Свою речь Сиярто начал на русском языке, выразив надежду, что это не вызовет осуждение в Брюсселе. Он также подчеркнул, что Венгрия имеет "собственную позицию", которая, якобы, не всегда находит поддержку в ЕС.

"Сегодня мощные силы работают над созданием гегемонии, и если вы не согласны с мейнстримом на все 100 процентов, то ваше право на собственную позицию немедленно ставят под сомнение. Это четко демонстрирует низкий уровень стандартов политических дебатов в современной Европе", – заявил Сиярто.

Кроме того, венгерский министр выразил "обеспокоенность конфликтами" и отметил, что отсутствие диалога внутри ЕС привело к "менее безопасной и конкурентной среде". По его словам, Венгрия ощущает угрозу своему суверенитету.

“Сегодня ключевое слово – это суверенитет. Есть внешние силы и внутренние игроки, желающие, чтобы мы отказались хотя бы от части нашего суверенитета. Но этого никогда не произойдет”, — заявил Сиярто, завершая выступление на английском языке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что главный дипломат Венгрии поедет в Лукашенко . Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 31 октября посетит Беларусь, где примет участие в конференции по "евразийской безопасности", сообщает Politico. На мероприятии ожидается присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его сирийского коллеги Бассама Саббага. Конференция, организованная Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), позиционируется как "альтернатива" Мюнхенской конференции по безопасности.



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Источник: https://www.svaboda.org/a/33181768.html
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