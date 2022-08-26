Минобороны ответило Лукашенко на пожелание "мирного неба"

Министерство обороны Украины ответило на циничное поздравление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости Украины. Как передает портал "Комментарии", свой ответ Минобороны Украины опубликовало в Twitter.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"В наш День Независимости диктатор Лукашенко поздравил Украину и пожелал нам мирного неба... в качестве "подарка" из Белоруссии по Украине снова были выпущены ракеты", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что хотели бы ответить белорусскому диктатору взаимностью, а еще пожелать побыстрее оказаться в компании таких же, как и он – в компании Хусейна и Каддафи.

Стоит отметить, что утром 24 августа в День Независимости Украины на официальном сайте президента Беларуси появилось поздравление украинского народа от Александра Лукашенко. Среди множества слов в адрес украинцев Лукашенко цинично пожелал мирного неба и толерантности. Самое циничное даже не тоя. Что Лукашенко поздравил такими словами украинцев после того, как дал добро на полномасштабное вторжение в Украину с территории Беларуси, а то, что после обеда с той же Беларуси в сторону Украины полетели ракеты.

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