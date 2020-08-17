Мировые бренды ввели санкции против Беларуси

Крупные международные компании отозвали свою рекламу с государственных белорусских телеканалов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на портал Marketing.by

Отмечается, что многие компании уже сняли рекламу с государственных телеканалов. В том числе крупные международные рекламодатели – Danone, Nestle и другие.



По словам руководителя агентства Vondel/Hepta Александра Василевича, большинство их клиентов "приостановили рекламу на телевидении", но это заняло определенное время, "потому что телевидение не снимает рекламу сразу".

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как на Украине отразятся митинги в Беларуси.

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что не стоит говорить о том, что Беларусь сдают России.

"То, что после очередной ссоры Минск и Москва снова вернулись к конструктиву – это вполне логично. Не забывайте, что Россия и Беларусь союзники и состоят в ряде общих экономических и военно-политических объединениях. Разорвать это тесное сотрудничество непросто. Западу нечего предложить Лукашенко, поэтому, вполне естественно, что он снова повернулся в сторону России и возвращение "вагнеровцев" – лучшее тому доказательство", – говорит эксперт УИП.





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