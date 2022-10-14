Мобилизация в Беларуси: СМИ узнали, принял ли Лукашенко уже решение

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Наша Ніва" со ссылкой на анонимные источники.
Мобилизация в Беларуси. Фото: из открытых источников
Мобилизация пройдет под видом проверки боеспособности и вызова военнообязанных на сборы, которые в народе известны как "набор в партизаны".
Как узнали журналисты, на первых порах будут призывать мужчин среди сельского населения, чтобы огласка о мобилизации была минимальной.
Анонимный собеседник издания отмечает, что беспокойство возникнет, когда цифра мобилизованных может перевалить за 5 тысяч.
Источники заметили, что наибольшая установка на те военно-учетные специальности, которых дефицит в российской армии.
Накануне Лукашенко ввел в стране режим "контртеррористической" операции. Кроме того, белорусский диктатор договорился с Путиным развернуть совместную группировку войск для "защиты Союзного государства".
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