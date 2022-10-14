Мобилизация в Беларуси: СМИ узнали, принял ли Лукашенко уже решение

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Наша Ніва" со ссылкой на анонимные источники.

Мобилизация в Беларуси. Фото: из открытых источников

Мобилизация пройдет под видом проверки боеспособности и вызова военнообязанных на сборы, которые в народе известны как "набор в партизаны".

Как узнали журналисты, на первых порах будут призывать мужчин среди сельского населения, чтобы огласка о мобилизации была минимальной.

"Набор до 2 тысяч человек говорил бы о доукомплектации отдельных частей под узкие боевые задачи, например, артиллерийские", — сказал "Нашай Ніве" офицер ВС Беларуси.

Анонимный собеседник издания отмечает, что беспокойство возникнет, когда цифра мобилизованных может перевалить за 5 тысяч.

"Это будет означать создание ударной группировки на каком-то направлении. Если перевалить за 10 тысяч — несколько группировок", — добавляет собеседник.

Источники заметили, что наибольшая установка на те военно-учетные специальности, которых дефицит в российской армии.

Накануне Лукашенко ввел в стране режим "контртеррористической" операции. Кроме того, белорусский диктатор договорился с Путиным развернуть совместную группировку войск для "защиты Союзного государства".

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