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Мобилизация в Беларуси: СМИ узнали, принял ли Лукашенко уже решение

Доукомплектация боевых частей делает сценарий эскалации на границе с Украиной вероятным, считают журналисты

сегодня, 10:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Наша Ніва" со ссылкой на анонимные источники.

Мобилизация в Беларуси: СМИ узнали, принял ли Лукашенко уже решение

Мобилизация в Беларуси. Фото: из открытых источников

Мобилизация пройдет под видом проверки боеспособности и вызова военнообязанных на сборы, которые в народе известны как "набор в партизаны".

Как узнали журналисты, на первых порах будут призывать мужчин среди сельского населения, чтобы огласка о мобилизации была минимальной. 

"Набор до 2 тысяч человек говорил бы о доукомплектации отдельных частей под узкие боевые задачи, например, артиллерийские", — сказал "Нашай Ніве" офицер ВС Беларуси.

Анонимный собеседник издания отмечает, что беспокойство возникнет, когда цифра мобилизованных может перевалить за 5 тысяч.

"Это будет означать создание ударной группировки на каком-то направлении. Если перевалить за 10 тысяч — несколько группировок", — добавляет собеседник.

Источники заметили, что наибольшая установка на те военно-учетные специальности, которых дефицит в российской армии.

Накануне Лукашенко ввел в стране режим "контртеррористической" операции. Кроме того, белорусский диктатор договорился с Путиным развернуть совместную группировку войск для "защиты Союзного государства".

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Источник: https://d367rzjs5oyeba.cloudfront.net/ru/301028?fbclid=IwAR110v6qM6xxkrUlhol7r-TKYQPLqq3uqq4F4lx0c1g9UcCdHflFPRFBRZQ
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