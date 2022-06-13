На зло отцу: сын Лукашенко Коля и его одноклассница появились в нарядах в цвет флага Украины – ФОТО

Как известно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко очень сильно дорожит своим младшим сыном Колей. Именно поэтому Николая довольно часто вместе с отцом на официальных мероприятиях. Теперь же из-за своего наряда на выпускном Коля оказался в центре обсуждения многих пабликов. На свой выпускной парень пришел в синем костюме и фотографировался с одноклассницей в желтом платье в пол. Такая комбинация образовала цвета украинского флага. Как передает издание "Комментарии" снимком Николая и его одноклассницы поделился украинский журналист и политтехнолог Владимир Горковенко в Facebook.

Лукашенко с сыном. Фото: из открытых источников

Журналист написал, что правильное вышло фото, да и вообще образ Николая, стоящего рядом со своей одноклассницей.

"Вышел флаг Украины. Кажется, очень прямолинейный намёк усатому таракану", — написал Владимир.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Александр Лукашенко постоянно публично поддерживал действия российского диктатора Путина, заявляя, что у российского президента не было другого выбора, кроме как напасть на Украину. И сейчас Лукашенко уверяет, что армия Беларуси не будет нападать на Украину, но не это не мешает и дальше оправдывать действия Путина и предоставлять стране-агрессору территорию Беларуси для обстрелов территории Украины.

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