Нардеп: «То, что сейчас в Сирии, будет и в Беларуси. Беларусь падет»

То, что сейчас происходит в Сирии, будет и в Белоруссии. Беларусь тоже падет. Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Восстание в Сирии

"Вот вы видите сейчас, как по сути прямо на мотоциклах берут город за городом. Вчера Алеппо. Сегодня – Хаму.

И это было главное, что продавал путин. Что вот Россия и она защитит режим. И никто ничего не может им противопоставить.

И где сейчас Россия? Где защита? Так "уважаемые партнеры" могут и не понять)))

Но из самого смешного, что все российские тг-каналы объясняют это тем, что режим Асада просто коррумпирован и люди устали. Вот боролся бы с коррупцией и все хорошо было бы)

То, что вы видите в Сирии. Будет и в Белоруссии. Беларусь тоже падет. И так же Полк Калиновского будет заходить в Гомель, Брест и Минск.

Надо немного подождать. Но не слишком долго!", – подчеркнул нардеп.

Отметим, что в настоящее время в Сирии, в частности в столице – Дамаске – попытка госпереворота.

Повстанцы устроили стрельбу вблизи генштаба сирийской армии. Местное телевидение прекратило вещание, официальных заявлений от президента Башара Асада нет.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции сообщил о гибели главы корпуса иранских военных в районе Алеппо. Ответственным за активизацию повстанцев он назвал Израиль.

Между тем, по данным израильских СМИ, сам Израиль сейчас проводит телефонные консультации с США — страны готовятся к падению режима Асада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Лукашенко пообещал отключить интернет в Белоруссии, если повторятся митинги

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах отключения интернета во время событий августа 2020 года и пообещал, что в случае повторения беспорядков в стране готов вообще отключить интернет.

"Если это (беспорядки на выборах-2020) повторится, отключим вообще", — ответил Лукашенко на вопрос одного из студентов во время встречи в Минском государственном лингвистическом университете со студентами вузов гуманитарного профиля в формате "Открытый микрофон с президентом".

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. По словам Лукашенко, все отключения интернета в 2020 году происходили по его решению, он объяснил их правильным выбором решения проблем в обществе. На одной чаше весов была судьба страны, отметил он, и если бы тогда страну не удержали, это могло бы привести, по его словам, в частности, к войне.