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Наши Майданы рядом не стояли: настораживающий прогноз для соседней с Украиной страной

Действующий так сказать "президент" Беларуси не вечен, и там нет даже показательной кукольной оппозиции, считает Андрей Еременко

28 января 2025, 15:52
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Кравцев Сергей

Псевдопобеда Александра Лукашенко только на первый взгляд может свидетельствовать о стабильности в соседней Беларуси. На самом деле страна стала на шаг ближе к непредсказуемым и роковым для Минска процессам. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко.

Наши Майданы рядом не стояли: настораживающий прогноз для соседней с Украиной страной

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что выборов как таковых в Беларуси не было.

"Там толком не было ни предвыборной кампании, там не было ни одной интриги, там не было ничего, что может быть связано с демократическими выборами. Поэтому говорить об этой мере, как формализации продления полномочий Лукашенко, как серьезном событии, даже смысла нет". А о чем есть смысл говорить? Так это о том, что будет после. "Президент" Беларуси не вечен, и там нет даже показательной кукольной оппозиции. Там практически не понятно, каким образом будет переходить власть к тем, кто будет после Лукашенко. знает, как и кому передавать власть", – заметил Андрей Еременко.

Эксперт отмечает, что в тот момент, когда Лукашенко физически не сможет быть во главе страны, в Беларуси будет турбулентность такая, что наши Майданы рядом не стояли. Это основная неувязка авторитарных режимов.

"Вторая проблема заключается в том, что никакой оппозиции в Беларуси нет. Поэтому Беларусь будет вынуждена консервироваться дальше", – констатировал Андрей Еременко.

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