Наши Майданы рядом не стояли: настораживающий прогноз для соседней с Украиной страной

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Кравцев Сергей
Псевдопобеда Александра Лукашенко только на первый взгляд может свидетельствовать о стабильности в соседней Беларуси. На самом деле страна стала на шаг ближе к непредсказуемым и роковым для Минска процессам. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что выборов как таковых в Беларуси не было.
Эксперт отмечает, что в тот момент, когда Лукашенко физически не сможет быть во главе страны, в Беларуси будет турбулентность такая, что наши Майданы рядом не стояли. Это основная неувязка авторитарных режимов.
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