"Не буду сомневаться": Лукашенко пригрозил Западу войной

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Марьян Ощановский
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что якобы не хочет войны, но есть чем ответить в случае агрессии со стороны Запада.
Лукашенко снова угрожает. Фото из открытых источников
Белорусский диктатор отметил, что "является свидетелем и участником нового жесточайшего передела мира".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Идея заключалась в том, чтобы начать с Украины и подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Соглашение является символом для украинского народа, что США все еще рядом", — заявил Скотт Бессент.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп снова пригрозил аннексировать Гренландию. Он не исключает применения военной силы для присоединения острова к Соединенным Штатам. "Я не исключаю этого. Я не говорю, что сделаю это, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия — это очень небольшое количество людей, о которых мы будем заботиться. Мы будем их ценить, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", — подчеркнул Дональд Трамп.
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