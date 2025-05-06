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"Не буду сомневаться": Лукашенко пригрозил Западу войной

Белорусский диктатор снова угрожает войной

сегодня, 21:36
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Марьян Ощановский

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что якобы не хочет войны, но есть чем ответить в случае агрессии со стороны Запада.

"Не буду сомневаться": Лукашенко пригрозил Западу войной

Лукашенко снова угрожает. Фото из открытых источников

"Уже много раз говорил: я больше, чем кто-либо в этом зале, не хочу войны. Я знаю свое место в этой войне, не дай Бог она случится. Но вы должны знать: не дай Бог хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный. современных политиков Запада скажу коротко. Вы должны это помнить и понимать: нам есть чем нанести непоправимый, неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору", — заявил Александр Лукашенко.

Белорусский диктатор отметил, что "является свидетелем и участником нового жесточайшего передела мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Идея заключалась в том, чтобы начать с Украины и подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Соглашение является символом для украинского народа, что США все еще рядом", — заявил Скотт Бессент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп снова пригрозил аннексировать Гренландию. Он не исключает применения военной силы для присоединения острова к Соединенным Штатам. "Я не исключаю этого. Я не говорю, что сделаю это, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия — это очень небольшое количество людей, о которых мы будем заботиться. Мы будем их ценить, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", — подчеркнул Дональд Трамп.



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Источник: https://belta.by/president/view/nam-est-chem-nanesti-nevospolnimyj-uron-lukashenko-otvetil-na-voinstvennuju-ritoriku-politikov-zapada-713207-2025/
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