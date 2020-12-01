Не смотря на COVID-диссидентство Лукашенко, его привитую российским "Спутник V" команду косит коронавирус

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Дмитрий Симоненко
Спикер президента Беларуси Александра Лукашенко Наталия Эйсмонт подхватила COVID-19, несмотря на то, что ранее она якобы привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
Белорусские СМИ обнародовали запись телефонного разговора от 22 ноября между Эйсмонт и личным помощником и охранником Лукашенко Николаем Латышенком. Эйсмонт попросила его передать Лукашенко, что из-за плохого самочувствия он не сможет появиться на службе.
Из разговора становится ясно, что женщина больна коронавирусной болезнью, которую "подцепила" на совещании по внешней политике государства еще 17 ноября. Источником заражения, по всей видимости, стал глава администрации президента Игорь Сергиенко, который на тот момент был болен, но был вынужден присутствовать на мероприятии из-за давления Лукашенко на него. По словам заболевшей Эйсмонт, она непосредственно контактировала с Сергиенко, расположившись рядом с ним за совещательным столом по приказу главы Беларуси. К этому моменту она уже была привита российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Известно, что глава администрации Лукашенко находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Сама Эйсмонт находится на самоизоляции.>
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