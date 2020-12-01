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Главная Новости Мир Беларусь Не смотря на COVID-диссидентство Лукашенко, его привитую российским "Спутник V" команду косит коронавирус
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Не смотря на COVID-диссидентство Лукашенко, его привитую российским "Спутник V" команду косит коронавирус

В реанимации находится глава администрации Лукашенко, на самоизоляции - его пресс-секретарь

сегодня, 18:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Спикер президента Беларуси Александра Лукашенко Наталия Эйсмонт подхватила COVID-19, несмотря на то, что ранее она якобы привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Не смотря на COVID-диссидентство Лукашенко, его привитую российским "Спутник V" команду косит коронавирус

Белорусские СМИ обнародовали запись телефонного разговора от 22 ноября между Эйсмонт и личным помощником и охранником Лукашенко Николаем Латышенком. Эйсмонт попросила его передать Лукашенко, что из-за плохого самочувствия он не сможет появиться на службе.

Из разговора становится ясно, что женщина больна коронавирусной болезнью, которую "подцепила" на совещании по внешней политике государства еще 17 ноября. Источником заражения, по всей видимости, стал глава администрации президента Игорь Сергиенко, который на тот момент был болен, но был вынужден присутствовать на мероприятии из-за давления Лукашенко на него.  По словам заболевшей Эйсмонт, она непосредственно контактировала с Сергиенко, расположившись рядом с ним за совещательным столом по приказу главы Беларуси. К этому моменту она уже была привита российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Известно, что глава администрации Лукашенко находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Сама Эйсмонт находится на самоизоляции.>


Ранее "Комментарии" писали о том, что немецкий вирусолог Александр Кекуле озвучил настоящую, по его словам,  причину эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Кекуле считает, что штамм вируса, завезенного из Китая, мутировал в очаге на севере Италии и стал более заразным, откуда и распространился по континенту, а затем и по миру.  
Кроме того, мы сообщали о том, что введение тотального локдауна подтвердил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, весенний локдаун дал ожидаемый результат – власти смогли в какой-то степени подготовиться к пандемии в Украине. Введение второго локдауна зависит от того, какая информация о заболеваемости будет поступать в ближайшие дни. 




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Источник: https://t.me/nexta_live/12321
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