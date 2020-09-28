Не уничтожьте малый бизнес: Тихановская призвала Запад не вводить стихийные санкции против Беларуси

Язык
BTC/USD
10810.76
ETH/USD
359.19
LTC/USD
45.85
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Лидер белорусской оппозиции Светалана Тихановская обратилась к международному сообществу, призвав не вводить стихийные экономические санкции, которые могут нанести непоправимый ущерб ряду предприятий страны. Об этом ее пресс-служба написала на Телеграм-канале.
Так, Тихановская заметила, что общие отраслевые санкции, которые готов ввести Запад в связи с нелигитимностью Александра Лукашенко на посту президента, не нужны, так как от них могут пострадать не столько покровители его режима, сколько невиновные предприниматели.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусская оппозиция заявила об организации инаугурации Светланы Тихановской, которую народ избрал в качестве лидера страны — единственного кандидата, который был представлен конкурентом диктаторскому режиму Лукашенко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости