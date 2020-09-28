Не уничтожьте малый бизнес: Тихановская призвала Запад не вводить стихийные санкции против Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светалана Тихановская обратилась к международному сообществу, призвав не вводить стихийные экономические санкции, которые могут нанести непоправимый ущерб ряду предприятий страны. Об этом ее пресс-служба написала на Телеграм-канале.

Так, Тихановская заметила, что общие отраслевые санкции, которые готов ввести Запад в связи с нелигитимностью Александра Лукашенко на посту президента, не нужны, так как от них могут пострадать не столько покровители его режима, сколько невиновные предприниматели.

"Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко", — указано в сообщении.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусская оппозиция заявила об организации инаугурации Светланы Тихановской, которую народ избрал в качестве лидера страны — единственного кандидата, который был представлен конкурентом диктаторскому режиму Лукашенко.

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