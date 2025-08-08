logo

BTC/USD

116832

ETH/USD

3996.55

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Неожиданное заявление Лукашенко: что решил о следующем президентском сроке
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданное заявление Лукашенко: что решил о следующем президентском сроке

Что Лукашенко решил о следующем президентском сроке

8 августа 2025, 16:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока решил не баллотироваться на следующий президентский срок. Не видит на посту президента Беларуси и своего сына, которого называют его преемником.

Неожиданное заявление Лукашенко: что решил о следующем президентском сроке

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Лукашенко рассчитывает, что его преемник продолжит эволюционное развитие страны, пишет "Белта". Белорусский лидер заявил, что не рассматривает сына, о котором пишут западные СМИ как о преемнике будущим президентом.

"Нет, он не преемник… Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси – ты его можешь так сильно обидеть этим", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер предположил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.

"Только сразу пусть ничего не ломает, а так, как я делал, — опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было этой ломки революционной. А если он убедит общество, что нужно идти в какое-то другое состояние, ради бога", — сказал он.

Лукашенко также прокомментировал возможность баллотироваться на следующий президентский срок.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит...", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 1 августа лидер Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию — запланирована неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин и Лукашенко встретились в Валааме. Лидеры стран провели неформальную встречу один на один и обсудили широкий круг вопросов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://belta.by/president/view/kakim-lukashenko-vidit-svoego-preemnika-i-pojdet-li-na-novyj-prezidentskij-srok-730922-2025/
Теги:

Новости

Все новости