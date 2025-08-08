Неожиданное заявление Лукашенко: что решил о следующем президентском сроке

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока решил не баллотироваться на следующий президентский срок. Не видит на посту президента Беларуси и своего сына, которого называют его преемником.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Лукашенко рассчитывает, что его преемник продолжит эволюционное развитие страны, пишет "Белта". Белорусский лидер заявил, что не рассматривает сына, о котором пишут западные СМИ как о преемнике будущим президентом.
Белорусский лидер предположил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.
Лукашенко также прокомментировал возможность баллотироваться на следующий президентский срок.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что 1 августа лидер Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию — запланирована неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин и Лукашенко встретились в Валааме. Лидеры стран провели неформальную встречу один на один и обсудили широкий круг вопросов.