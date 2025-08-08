Неожиданное заявление Лукашенко: что решил о следующем президентском сроке

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока решил не баллотироваться на следующий президентский срок. Не видит на посту президента Беларуси и своего сына, которого называют его преемником.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Лукашенко рассчитывает, что его преемник продолжит эволюционное развитие страны, пишет "Белта". Белорусский лидер заявил, что не рассматривает сына, о котором пишут западные СМИ как о преемнике будущим президентом.

"Нет, он не преемник… Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси – ты его можешь так сильно обидеть этим", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер предположил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.

"Только сразу пусть ничего не ломает, а так, как я делал, — опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было этой ломки революционной. А если он убедит общество, что нужно идти в какое-то другое состояние, ради бога", — сказал он.

Лукашенко также прокомментировал возможность баллотироваться на следующий президентский срок.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит...", — отметил он.

