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Неприятный сигнал для белорусов: почему теперь въехать в Литву станет еще сложнее

Литва запретила въезд всем легковым авто, которые зарегистрированы в Беларуси

сегодня, 12:28
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Кравцев Сергей

С 16 августа въезд в Литву всех легковых авто, которые зарегистрированы в Беларуси, будет запрещен, сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

Неприятный сигнал для белорусов: почему теперь въехать в Литву станет еще сложнее

Авто из Беларуси. Фото из открытых источников

Отмечается, что запрет распространяется на все легковые машины независимо от гражданства владельца или водителя.

Издание напоминает, что введенное с 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, которые не предназначены для продажи, а также на авто, принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу или вид на временное/постоянное проживание в странах ЕС.

С пятницы запрет распространяется на все зарегистрированные в Беларуси легковые автомобили.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Литве ответили российским оппозиционерам, призывающим снять санкции с России.

Ранее "Комментарии" писали – прорыв российской границы, захваченные населенные пункты и бои в Курской области унизили российского диктатора Владимира Путина, считает министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. 

По его словам, Украина получила дополнительные бонусы при переговорах с Россией.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас прокомментировал украинское наступление на Курскую область и назвал эту военную операцию поразительной для Украины и позорной для режима Путина.

"Если смотреть реально, это явное унижение Владимира Путина. Так называемые оборонные линии, пожалуй, даже не были такими, как они должны были быть задуманы. Сейчас они заняли столько же территории, сколько удалось захватить в прошлогодней контратаке, то есть цифры впечатляющие", — говорит Кощюнас.




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