Несмотря на продолжающиеся обстрелы с Беларуси, Лукашенко обратился к украинцам с поздравлениями

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает оставаться самым близким союзником и партнером президента России Владимира Путина. Именно с его позволения с территории Беларуси произошло полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Также до этого времени не прекращаются ракетные обстрелы Украины с белорусских аэродромов. Но все это не помешало белорусскому диктатору адресовать в адрес украинского народа поздравление с Днем Независимости Украины. Как передает издание "Комментарии", поздравление опубликовано на сайте президента Республики Беларусь.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко вспомнил о "многовековом фундаменте искренних добрососедских отношений" между белорусским и украинским народами. Также диктатор заявил, что Беларусь и в дальнейшем будет выступать за дружеские отношения с Украиной и будет поддерживать коммуникацию на всех уровнях.

Лукашенко также пожелал украинскому народу мира, а еще мужества, толерантности и достижения в стране достойного уровня жизни.

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