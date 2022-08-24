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Главная Новости Мир Беларусь Несмотря на продолжающиеся обстрелы с Беларуси, Лукашенко обратился к украинцам с поздравлениями
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Несмотря на продолжающиеся обстрелы с Беларуси, Лукашенко обратился к украинцам с поздравлениями

Лукашенко пожелал украинцам мирного неба и мужества

сегодня, 10:12 comments1793
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает оставаться самым близким союзником и партнером президента России Владимира Путина. Именно с его позволения с территории Беларуси произошло полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Также до этого времени не прекращаются ракетные обстрелы Украины с белорусских аэродромов. Но все это не помешало белорусскому диктатору адресовать в адрес украинского народа поздравление с Днем Независимости Украины. Как передает издание "Комментарии", поздравление опубликовано на сайте президента Республики Беларусь.

Несмотря на продолжающиеся обстрелы с Беларуси, Лукашенко обратился к украинцам с поздравлениями

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко вспомнил о "многовековом фундаменте искренних добрососедских отношений" между белорусским и украинским народами. Также диктатор заявил, что Беларусь и в дальнейшем будет выступать за дружеские отношения с Украиной и будет поддерживать коммуникацию на всех уровнях.                                  

Лукашенко также пожелал украинскому народу мира, а еще мужества, толерантности и достижения в стране достойного уровня жизни. 

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Источник: https://president.gov.by/ru/events/pozdravlenie-narodu-ukrainy-s-dnem-nezavisimosti
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Обсуждения

Михаил

сегодня, 15:35

Подонок, шел бы ты со своими поздравлениями туда же, куда и русский военный корабль.

Алекс

сегодня, 15:28

Уёбище! Гори в аду!

лУКАШ

сегодня, 14:03

3,14дар

Семен Семенович

сегодня, 10:41

Таракан лукавый !!!


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