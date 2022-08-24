Несмотря на продолжающиеся обстрелы с Беларуси, Лукашенко обратился к украинцам с поздравлениями

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает оставаться самым близким союзником и партнером президента России Владимира Путина. Именно с его позволения с территории Беларуси произошло полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Также до этого времени не прекращаются ракетные обстрелы Украины с белорусских аэродромов. Но все это не помешало белорусскому диктатору адресовать в адрес украинского народа поздравление с Днем Независимости Украины. Как передает издание "Комментарии", поздравление опубликовано на сайте президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Александр Лукашенко вспомнил о "многовековом фундаменте искренних добрососедских отношений" между белорусским и украинским народами. Также диктатор заявил, что Беларусь и в дальнейшем будет выступать за дружеские отношения с Украиной и будет поддерживать коммуникацию на всех уровнях.
Лукашенко также пожелал украинскому народу мира, а еще мужества, толерантности и достижения в стране достойного уровня жизни.
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Обсуждения
Новости
Михаил
сегодня, 15:35
Подонок, шел бы ты со своими поздравлениями туда же, куда и русский военный корабль.
Алекс
сегодня, 15:28
Уёбище! Гори в аду!
лУКАШ
сегодня, 14:03
3,14дар
Семен Семенович
сегодня, 10:41
Таракан лукавый !!!