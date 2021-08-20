Польша создала лагеря для беженцев из Беларуси

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Татьяна Каптур
Из-за увеличения количества, пересекающих границу Польши, граждан Беларуси, в столице для приёма беженцев создали новые лагеря. Об этом сообщает DW, ссылаясь на пресс-службу руководителя службы пограничной охраны в Польше.
Граница Польши и Беларуси - фото из открытых источников
Напомним, что на востоке Польши уже открыты два подобных лагеря. А именно, в таких пунктах, как Червони-Бур и Бяла-Подляска. Лагеря находятся под охраной.
Также, он добавил, что ведётся поиск дополнительных территорий, для создания подобных лагерей для белорусских мигрантов.
Подчеркнём, что границу Польши и Беларуси, с начала августа, пытались нелегально пересечь 2100 человек.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий обвинил Александра Лукашенко в использовании беженцев в своих целях, указав на то, что государство должно защищать своих людей.
Добавим, что в мае самопровозглашённый президент Беларуси утверждал, что Минск больше не будет удерживать беженцев. После этого, увеличилось количество нелегальных мигрантов в Литву.
Напомним, что год назад Александр Лукашенко сфальсифицировал выборы и считается самопровозглашенным президентом. На улицах страны, с тех пор проводятся акции и протесты против правительства.
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