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Польша создала лагеря для беженцев из Беларуси

На границе Польши увеличилось число нелегальных мигрантов из Беларуси

сегодня, 09:10
Автор:

Татьяна Каптур

Из-за увеличения количества, пересекающих границу Польши, граждан Беларуси, в столице для приёма беженцев создали новые лагеря. Об этом сообщает DW, ссылаясь на пресс-службу руководителя службы пограничной охраны в Польше.

Польша создала лагеря для беженцев из Беларуси

Граница Польши и Беларуси - фото из открытых источников

Напомним, что на востоке Польши уже открыты два подобных лагеря. А именно, в таких пунктах, как Червони-Бур и Бяла-Подляска. Лагеря находятся под охраной.

"С помощью армии мы усиливаем пограничную охрану. Мы планируем отправить ещё 900 военнослужащих на границу" — заявил  министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Также, он добавил, что ведётся поиск дополнительных территорий, для создания подобных лагерей для белорусских мигрантов.

Подчеркнём, что границу Польши и Беларуси, с начала августа, пытались нелегально пересечь 2100 человек.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий обвинил Александра Лукашенко в использовании беженцев в своих целях, указав на то, что государство должно защищать своих людей.

Добавим, что в мае самопровозглашённый президент Беларуси утверждал, что Минск больше не будет удерживать беженцев. После этого, увеличилось количество нелегальных мигрантов в Литву.

"Пограничники с начала этого года задержали уже более четырёх тысяч беженцев с белорусской стороны. Со стороны Лукашенко это "гибридная агрессия"" — утверждает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Напомним, что год назад Александр Лукашенко сфальсифицировал выборы и считается самопровозглашенным президентом. На улицах страны, с тех пор проводятся акции и протесты против правительства.

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Источник: https://www.dw.com/ru/polsha-sozdala-na-granice-s-belarusju-lagerja-dlja-priema-migrantov/a-58912291
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