"Получил по заслугам": белорусский архиепископ проклял Лукашенко

Глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин наложил на президента Беларуси анафему и отлучил его от церкви. Данную информацию предоставляет белорусское "Радио Свобода".

Фото: Радио Свобода

Произошло это в Торонто в соборе святого Кирилла Турауського.

В документе анафемы указано, что Лукашенко отлучен от церкви за убийство белорусского народа. К тому же текст документа называет Александра Лукашенко уже бывшим президентом страны.





Святослав Логин заявил, что церковь не могла пройти мимо протестов и общей ситуации в Беларуси. Архиепископ рассказал, что они каждый день молятся как за живых белорусов, так и мертвых. Массовые протесты духовенство называет небесполезными.

Напомним, что с 9 августа белорусы борются за свои права на улицах страны. Именно тогда на выборах президента победил Александр Лукашенко. Но его оппонентка Светлана Тихановская и большая часть граждан заподозрили фальсификацию.

Чтобы урегулировать ситуацию, Европа ввела санкции против Беларуси. Санкции уже поддержали 6 стран, в том числе и Украина.





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