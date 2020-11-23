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Главная Новости Мир Беларусь "Получил по заслугам": белорусский архиепископ проклял Лукашенко
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"Получил по заслугам": белорусский архиепископ проклял Лукашенко

Александра Лукашенко отлучили от церкви за убийство белорусского народа

сегодня, 08:05
Автор:

Кириєнко Анна

Глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин наложил на президента Беларуси анафему и отлучил его от церкви. Данную информацию предоставляет белорусское "Радио Свобода".

"Получил по заслугам": белорусский архиепископ проклял Лукашенко

Фото: Радио Свобода

Произошло это в Торонто в соборе святого Кирилла Турауського.

В документе анафемы указано, что Лукашенко отлучен от церкви за убийство белорусского народа. К тому же текст документа называет Александра Лукашенко уже бывшим президентом страны.

”Получил по заслугам”: белорусский архиепископ проклял Лукашенко - фото 2

Святослав Логин заявил, что церковь не могла пройти мимо протестов и общей ситуации в Беларуси. Архиепископ рассказал, что они каждый день молятся как за живых белорусов, так и мертвых. Массовые протесты духовенство называет небесполезными.

Напомним, что с 9 августа белорусы борются за свои права на улицах страны. Именно тогда на выборах президента победил Александр Лукашенко. Но его оппонентка Светлана Тихановская и большая часть граждан заподозрили фальсификацию.

Чтобы урегулировать ситуацию, Европа ввела санкции против Беларуси. Санкции уже поддержали 6 стран, в том числе и Украина.



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Источник: https://www.svaboda.org/a/30963422.html
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