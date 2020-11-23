"Получил по заслугам": белорусский архиепископ проклял Лукашенко

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Кириєнко Анна
Глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин наложил на президента Беларуси анафему и отлучил его от церкви. Данную информацию предоставляет белорусское "Радио Свобода".
Фото: Радио Свобода
Произошло это в Торонто в соборе святого Кирилла Турауського.
В документе анафемы указано, что Лукашенко отлучен от церкви за убийство белорусского народа. К тому же текст документа называет Александра Лукашенко уже бывшим президентом страны.
Святослав Логин заявил, что церковь не могла пройти мимо протестов и общей ситуации в Беларуси. Архиепископ рассказал, что они каждый день молятся как за живых белорусов, так и мертвых. Массовые протесты духовенство называет небесполезными.
Напомним, что с 9 августа белорусы борются за свои права на улицах страны. Именно тогда на выборах президента победил Александр Лукашенко. Но его оппонентка Светлана Тихановская и большая часть граждан заподозрили фальсификацию.
Чтобы урегулировать ситуацию, Европа ввела санкции против Беларуси. Санкции уже поддержали 6 стран, в том числе и Украина.
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