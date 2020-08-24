Посол Белоруси в Словакии поплатился должностью из-за поддержки протестующих

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Дмитрий Симоненко
Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил Игоря Лещеню с должности посла республики в Словакии, после того, как тот публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста. "Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко", - передает агентство БелТА.
16 августа Лещеня выступил в
поддержку протестов против фальсифицированных результатов выборов президента
Беларуси.
фото: БелТА
"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих
сограждан", - заявил Лешеня.
Лещеня также заявил, что проявляет солидарность с теми, кто вышел на улицы
белорусских городов в ходе мирных акций с требованием, чтобы их голос был
услышан.
18 августа Лещеня подал заявление об отставке.
"Это - логичный шаг, поскольку
как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен
проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем
заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - заявил дипломат.
О Лешени известно, что в МИД Беларуси он работает с 1994 года. Ранее дипломат занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.
Ранее "Комментарии" писали о результатах телефонного разговора между Лукашенко и Путиным, которые состоялись сегодня, 24 августа.
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