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Главная Новости Мир Беларусь Посол Белоруси в Словакии поплатился должностью из-за поддержки протестующих
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Посол Белоруси в Словакии поплатился должностью из-за поддержки протестующих

Послом в Словакии Игорь Лешеня был назначен в 2016 году

сегодня, 20:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил Игоря Лещеню с должности посла республики в Словакии, после того, как тот публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста. "Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой Республике. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко", - передает агентство БелТА.

 16 августа Лещеня выступил в поддержку протестов против фальсифицированных результатов выборов  президента Беларуси.

Посол Белоруси в Словакии поплатился должностью из-за поддержки протестующих

фото: БелТА

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", - заявил Лешеня.

Лещеня также заявил, что проявляет солидарность с теми, кто вышел на улицы белорусских городов в ходе мирных акций с требованием, чтобы их голос был услышан.

18 августа Лещеня подал заявление об отставке.

 "Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - заявил дипломат.

О Лешени известно, что в МИД Беларуси он работает с 1994 года. Ранее дипломат занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

Ранее "Комментарии" писали о результатах телефонного разговора между Лукашенко и Путиным, которые состоялись сегодня, 24 августа.


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