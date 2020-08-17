Правозащитники назвали примерное число погибших во время протестов в Беларуси

По данным общественно-образовательного объединения Звяно, минимум пять жителей Беларуси погибли и семь находятся в критическом состоянии за первую неделю протеста. Такие статистические данные приводит "Радио Свобода. Беларусь".

Отчет подготовлен на основании данных, полученных с седьмого августа по четырнадцатое. Таким образом, за последние несколько дней эти цифры могли увеличиться.

Как сообщили активисты Звяны, в минских больницах находятся 120 человек и были опрошены 30 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как на Украине отразятся митинги в Беларуси.

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что не стоит говорить о том, что Беларусь сдают России.

"То, что после очередной ссоры Минск и Москва снова вернулись к конструктиву – это вполне логично. Не забывайте, что Россия и Беларусь союзники и состоят в ряде общих экономических и военно-политических объединениях. Разорвать это тесное сотрудничество непросто. Западу нечего предложить Лукашенко, поэтому, вполне естественно, что он снова повернулся в сторону России и возвращение "вагнеровцев" – лучшее тому доказательство", – говорит эксперт УИП.





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