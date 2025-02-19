Представителем Европы на переговорах с РФ может стать Лукашенко: детали

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Ткачик Олеся
После всех заявлений Дональда Трампа следует ожидать, что он провозгласит, что мог бы не допустить Вторую мировую войну, будь в то время президентом, иронизирует политический эксперт Александр Кочетков.
Александр Лукашенко
По его словам, оправдывая Путина в нападении на Украину, Трамп фактически оправдывает себя.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп настаивает, чтобы в Украине прошли выборы. Впрочем, законодательство Украины запрещает проводить выборы во время войны. Поэтому, чтобы эти выборы провести, есть всего два варианта. Первый вариант, изменить законодательство, что очень непросто, особенно учитывая тот факт, что нужно вносить изменившуюся Конституцию. Второй вариант, который позволит провести выборы – это отмена военного положения. А это означает процесс частичной демобилизации, ставящий под угрозу оборону на линии сопротивления. Но и здесь есть подводные камни – как тогда будут голосовать военные.
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