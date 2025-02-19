После всех заявлений Дональда Трампа следует ожидать, что он провозгласит, что мог бы не допустить Вторую мировую войну, будь в то время президентом, иронизирует политический эксперт Александр Кочетков.

Александр Лукашенко

"Ведь надо было сделать территориальные уступки Германии и Японии, а так Рузвельт спровоцировал Японию на Перл-Харбор... А еще не буду удивлен, когда Трамп таки согласится на участие представителей Европы в мирных переговорах и пригласит в их качестве Александра Лукашенко — тот же уступки Путину делает и войны избегает".

По его словам, оправдывая Путина в нападении на Украину, Трамп фактически оправдывает себя.

Вот ему захотелось Гренландии, и он сначала предложил деньги (как Путин Виктору Януковичу), а если согласия не будет, то проведет в Гренландии фейковый референдум о присоединении (как Путин в Крыму), а потом применит и силу. И будет абсолютно искренне уверять мир, что во всем виновата не пошедшая на уступки Дания", — отметил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп настаивает, чтобы в Украине прошли выборы. Впрочем, законодательство Украины запрещает проводить выборы во время войны. Поэтому, чтобы эти выборы провести, есть всего два варианта. Первый вариант, изменить законодательство, что очень непросто, особенно учитывая тот факт, что нужно вносить изменившуюся Конституцию. Второй вариант, который позволит провести выборы – это отмена военного положения. А это означает процесс частичной демобилизации, ставящий под угрозу оборону на линии сопротивления. Но и здесь есть подводные камни – как тогда будут голосовать военные.



