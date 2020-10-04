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Главная Новости Мир Беларусь Протесты в Беларуси: правозащитники сообщают о задержании около 200 человек
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Протесты в Беларуси: правозащитники сообщают о задержании около 200 человек

Больше всего задержанных в Минске

4 октября 2020, 23:56
Автор:

Татьяна Веремеева

В воскресенье, 4 октября, по всей территории Беларуси снова проходили акции протестов. В результате было задержано около 200 человек. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Протесты в Беларуси: правозащитники сообщают о задержании около 200 человек

Список задержанных во время митингов размещен на сайте  незарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна". Известно, что больше всего протестующих задержали в Москве. Также есть информация о задержанных в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Солигорске.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пытались сегодня разогнать акции протестов с помощью водометов. Но людей это не испугало, и они продолжили шествие по центральным улицам города.

Также активисты сообщали, что в отношении них применяли слезоточивый газ.

Ранее "Комментарии" писали, что внешнеполитическое ведомство Беларуси лишило аккредитации всех представителей иностранных средств массовой информации. Аннулирование разрешения на работу журналистам в Беларуси пояснили тем, что принято новое положение об аккредитации журналистов, в связи с чем всем нужно получить ее заново. Таким образом, со 2 октября все выданные ранее аккредитации иностранным СМИ считаются недействительными.



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