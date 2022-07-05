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Против Беларуси Великобритания вводит новые санкции: что известно

Экономика Беларуси страдает от санкционного давления

сегодня, 09:54
Автор:

Козлова Альбіна
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С 5 июля вступают в силу новые экономические санкции против Беларуси, поддерживающей военную агрессию Путина против Украины. Об этом сообщают на сайте правительства Великобритании.

Против Беларуси Великобритания вводит новые санкции: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Начинают действовать новые экономические, торговые и транспортные санкции, в том числе запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 миллионов фунтов. Речь идет об экспорте товаров: продукты нефтепереработки, передовые технологические компоненты, предметы роскоши (британские произведения искусства и дизайнерские сумки) и импорте из страны чугуна и стали.

В сфере финансов Беларусь будет ограничена в доступе к британскому сектору финансовых услуг, белорусские компании не смогут выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Британии. Ранее были введены санкции против Лукашенко, белорусских чиновников, увеличено на 35% размер пошлин на белорусские товары.

Как писал портал, экономика Беларуси на грани краха из-за санкционного давления и поддержки агрессора. Из-за роста курса доллара в Беларуси Нацбанк ограничил доступ к ней и внутреннюю конвертируемость. По состоянию на начало июня снизились и резервы страны в золоте на 11,9%. Это результат санкций из-за поддержки российской агрессии против Украины.

Также мы писали, что эксперты объяснили, как закрыть лазейки для обхода санкций россией и пойдет ли на этот шаг Запад. На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за принятые санкции против россии и заявил, что в 7-м пакете санкций нужно предусмотреть закрытие лазейок для рф, которые позволят ей обходить наложенные ограничения. Эксперты проанализировали, какие это должны быть меры и насколько радикальны.



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Источник: https://www.gov.uk/government/news/uk-to-implement-further-punishing-economic-measures-on-belarus
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