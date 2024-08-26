Путин давит на Лукашенко: пограничники сказали, чего добивается Кремль

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Ткачик Олеся
Украинские пограничники пока не наблюдают передвижения беларусских войск вблизи украинской границы, однако это направление остается потенциально опасным, заявил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Лукашенко и Путин
По его словам, ситуация на границе остается стабильной, а Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию без каких-либо непредвиденных инцидентов. В то же время, украинские разведывательные подразделения активно мониторят события внутри Беларуси, чтобы быть готовыми к возможным изменениям и действиям с ее стороны.
Он также предположил, что Россия, вероятно, оказывает давление на Беларусь с целью привлечения ее к полномасштабному участию в войне против Украины.
Демченко также подчеркнул, что Украина усиливает пограничную линию и фортификационные сооружения, чтобы обеспечить военным все необходимые условия для отражения возможных атак, включая те, что могут поступить с территории Беларуси, независимо от того, будут ли это белорусские или российские подразделения.
При этом Демченко подчеркнул, что на данный момент у России нет достаточного количества сил на территории Беларуси, чтобы совершить вторжение в Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне взимания Александром Лукашенко войск к границе Беларуси и Украины, МИД выдало заявление-обращение в официальный Минск. Там призвали Беларусь "не совершать трагических ошибок под давлением Москвы" и увести от границы свои войска.
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