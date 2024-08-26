Путин давит на Лукашенко: пограничники сказали, чего добивается Кремль

Украинские пограничники пока не наблюдают передвижения беларусских войск вблизи украинской границы, однако это направление остается потенциально опасным, заявил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Лукашенко и Путин

По его словам, ситуация на границе остается стабильной, а Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию без каких-либо непредвиденных инцидентов. В то же время, украинские разведывательные подразделения активно мониторят события внутри Беларуси, чтобы быть готовыми к возможным изменениям и действиям с ее стороны.

"В непосредственной близости к нашей границе мы не отмечаем и не наблюдаем ни перемещения техники, ни личного состава. Но в целом это направление для нас по-прежнему остается угрожающим, потому что Беларусь продолжает находиться в орбите влияния России", — подчеркнул Демченко.

Он также предположил, что Россия, вероятно, оказывает давление на Беларусь с целью привлечения ее к полномасштабному участию в войне против Украины.

"Мы должны быть готовы к развитию любых сценариев", — добавил представитель.

Демченко также подчеркнул, что Украина усиливает пограничную линию и фортификационные сооружения, чтобы обеспечить военным все необходимые условия для отражения возможных атак, включая те, что могут поступить с территории Беларуси, независимо от того, будут ли это белорусские или российские подразделения.

При этом Демченко подчеркнул, что на данный момент у России нет достаточного количества сил на территории Беларуси, чтобы совершить вторжение в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне взимания Александром Лукашенко войск к границе Беларуси и Украины, МИД выдало заявление-обращение в официальный Минск. Там призвали Беларусь "не совершать трагических ошибок под давлением Москвы" и увести от границы свои войска.



