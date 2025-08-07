Разведка узнала, для чего на самом деле Лукашенко готовит армию

Режим Лукашенко собирается значительно расширить полномочия армии, в частности относительно действий внутри страны. Военные смогут подавлять протесты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Украинской разведке стало известно, что речь идет о проекте нового закона "О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны". Центральный акцент в документе — на силовой составляющей.

Если раньше оборона определялась как совокупность политических, правовых и социально-экономических мер, то теперь в приоритете — именно вооруженная защита.

Теперь же белорусская армия в условиях войны должна не только отражать агрессию, но и "наносить поражение противнику" с целью заключения мира на условиях, отвечающих национальным интересам.

Разведка обращает внимание, что военные в Беларуси официально привлекаются к предотвращению внутреннего вооруженного конфликта, участию в информационном противостоянии "в интересах государства", реагированию на внутренние кризисы и кризисы в союзных странах, а также противодействию пограничным провокациям.

"Кроме того, вводится более широкое толкование оснований для объявления военного положения: теперь это возможно не только в случае нападения на Беларусь, но и на Союзное государство или страну-члена ОДКБ", — добавляет разведка.

