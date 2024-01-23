Режим Лукашенко усилил репрессии против оппонентов: подробности

По Республике Беларусь прокатились массовые задержания родственников оппонентов действующей власти Александра Лукашенко. Об этом сообщает правозащитный белорусский проект "Весна", передает портал "Комментарии".

В Беларуси усилили репрессии против оппонентов Лукашенко. Фото из открытых источников

Сообщается, что КГБ наведывается с обысками к бывшим политическим заключенным и их родственникам по всей Беларуси. По информации правозащитников, задержанным предъявляют постановления с обвинениями "финансирование экстремистской деятельности" и "участие в экстремистских формированиях".

Отмечается, что по состоянию на 23 января белорусские силовики задержали по меньшей мере 73 человека, из которых по меньшей мере 20 – родственники политзаключенных, находящиеся в тюрьмах за критику режима Александра Лукашенко.

По данным правозащитников, одной из задержанных является супруга экс-кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича Марина Адамович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены конкретные даты, когда будут подписаны новые договоры о гарантиях безопасности для Украины. По словам украинского президента, это будут "сильные двусторонние соглашения". "Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", — заявил Владимир Зеленский.

"Комментарии" также писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к заморозке войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами". По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.

