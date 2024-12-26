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Россия разместит в Беларуси десяток комплексов Орешник

Лукашенко подтвердил размещение комплексов Орешник в Беларуси

26 декабря 2024, 16:59
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Амбарцумян Анна

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что на территории Беларуси будут размещены около десяти российских ракетных комплексов "Орешник". Он также добавил, что если Россия изъявит желание увеличить количество таких комплексов, Беларусь будет готова рассмотреть такую возможность.

Россия разместит в Беларуси десяток комплексов Орешник


Что известно о российском комплексе "Орешник

" – это новейший российский ракетный комплекс, который разработан как часть программы модернизации стратегических и тактических сил России. Он является элементом нового поколения баллистических ракет средней дальности, способных поражать цели на расстоянии до 5 500 км.

Комплекс "Орешник" — это модернизированная версия ракеты РС-26 "Рубеж", оснащенный несколькими важными характеристиками, которые делают его чрезвычайно эффективным. Одна из основных особенностей "Орешника" — способность нести несколько боевых частей, что позволяет ему атаковать несколько целей одновременно. Это обеспечивает сложность систем противовоздушной обороны и повышает шансы на достижение своих целей.

Еще одной важной характеристикой является высокая скорость ракеты, превышающая 12000 км/ч. Благодаря этому ракета может избегать обнаружения и перехвата противоракетными системами.

Комплекс "Орешник" может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеголовками, что повышает его стратегическое значение. Ракета способна наносить удары как по наземным, так и морским целям. Она также имеет возможность маневрировать во время полета, что делает ее тяжелой для перехвата современными противоракетными системами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в анонимных группах в Facebook распространяют информацию, якобы россияне ударили по Ровенской АЭС баллистической ракетой "Орешник", в результате чего все энергоблоки повреждены и горят. Уровень радиации вырос. Эта информация была опровергнута в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



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Источник: https://t.me/i_comments/12519
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