Россияне назвали новорожденного ребенка Трампом

Российская семья решила назвать своего первого ребенка в честь президента США – Трампа. Свое решение они объяснили тем, что в будущем это будет редкое и необычное имя.

В Беларуси назвали ребенка Трамп

Пара россиян Елена и Владимир переехала в Белоруссию два года назад к родителям и сейчас они живут в поселке близ Минска. Владимир работает удаленно программистом, а его жена Елена – флорист. В феврале у пары родился первенец и супруги задумались над тем, как назвать сына. После долгих дискуссий они решили выбрать необычное имя — Трамп.

"Это не обязательно отсылка к политике. Это имя имеет множество значений. Через несколько лет оно станет редким. Мы хотим, чтобы у нашего ребенка было необычное имя", – цитируют отца российские СМИ.

Таким образом, в Белоруссии будет жить маленький Трамп Владимирович.

Пока семья еще не получила свидетельство о рождении ребенка, а мать с Трампом находятся в роддоме.

Белоруссия не первая страна, где ребенка называют в честь Трампа. В 2018 году в Афганистане новорожденного мальчика назвали Дональд Трамп, надеясь, что он повторит путь успеха американского бизнесмена и президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп женился на украинке в Ровно. Однако это не был президент США, а 51-летний польский миссионер Славомир Трамп, который женился на 42-летней украинке Инне, уроженке Донетчины, которая уже несколько лет живет за границей.

Также "Комментарии" писали, что у жителя Тернополя зафиксировано самое длинное имя в Украине. Он уже четвертый раз меняет и добавляет новые буквы к нему. Самое длинное имя в Украине выглядит так: Броновогневластислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Благовестодаромиросоломонович-Жизнелюбоясноликович.