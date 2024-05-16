Россияне снова планируют перебрасывать военную технику к границе Украины

В РФ, возможно, снова хотят опрокидывать свою военную технику в Беларусь. К приему эшелонов уже готовятся сотрудники "Белорусской железной дороги". Об этом информирует Сообщество железнодорожников Беларуси .

РФ опрокидывает военную технику в Беларусь (фото из открытых источников)

Как отмечается в сообщении, на "Белорусской железной дороге" обнаружены "косвенные, тщательно скрытые признаки подготовки к реализации мероприятий по осуществлению военных перевозок между РФ и РБ".

" Во время таких перевозок планируют перемещать российский военный контингент и технику железнодорожным транспортом на территорию Беларуси, а также в обратном направлении", — написано в информации.

Еще отмечают, что, кроме главных целей планируемых военных перевозок, прорабатывают вероятность ротационного движения военных эшелонов с оккупированных РФ украинских территорий в Беларусь и обратно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле сделали ядерную угрозу и добавили Беларусь . Недавние ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина далее озвучивает и заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. На этот раз "бряцание ядерным арсеналом" было произнесено в сторону Соединенных Штатов и Запада.

При этом, как сказал российский диктатор, Беларусь тоже присоединится к ядерным учениям в России на втором этапе. Они производятся в три этапа.

Путин устроил ядерную истерию во время визита Си в ЕС. Российские угрозы ядерным оружием во время "миротворческого" визита главы Китая Си Цзиньпина в Европу вряд ли ему понравятся, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. При этом дипломат напомнил, что у Китая есть ядерная доктрина – "не использовать первый".

