С Беларуси вновь обстреливают Украину – когда белорусская армия может штурмовать границу

В России диктатор Владимир Путин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Республики Беларусь (РБ) Александром Лукашенко. Тот жаловался на "полёты авиации НАТО с ядерным оружием возле Беларуси", а еще намекал, что "запрет Литвы на железнодорожный транзит грузов фактически оглашение войны". При этом с территории РБ по Украине продолжают лететь российские ракеты. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Белорусская армия. Фото: из открытых источников

Ответом на каждую российскую ракету должен быть ответный удар по территории РФ

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр (Олесь) Доний рассуждает так:

"Парадокс: Украина в целом и Киев в частности находятся под обстрелами с территории Беларуси. 24 февраля российские танки и вертолеты шли на Киев с территории Беларуси. А Украина не может себе позволить нанести ответный удар по расположению российских войск на территории РБ. Пора уже осознать, что Беларусь – не просто союзник фашистской россии, там не просто пророссийский режим и база российской армии. Суть в том, что Беларусь еще и является с формальной точки зрения составляющей конфедеративного образования совместно с Россией".

В то же время, отмечает эксперт, Укр аина не решается нанести ответный удар по территории Беларуси.

"Недавняя встреча Лукашенко с Путиным, по сути, не меняет общей ситуации "молчаливого привлечения" Беларуси к войне, – уверен Александр Доний. – Да, Лукашенко сделал заявления, приятные для российской националистической аудитории и для Путина персонально: эскапады в адрес Литвы, справедливо блокирующей российский транзит из Калининграда, антипольские заявления и т.д. Но пока не делает главного заявления: об использовании белорусских войск в качестве "пушечного мяса" в войне против Украины. И пока Лукашенко не отдал такой приказ, Украина, несмотря на нарастание антибелорусских настроений в обществе, будет воздерживаться от ударов по территории РБ. И хотя украинские аналитики выражают скепсис касательно военного потенциала Беларуси, выражая надежды, что в случае развертывания полноценной войны Беларуси против Украины, она перерастет для самих белорусов в "освободительную" и "антилукашенковскую", включая победное вхождение в Минск, просчет рисков удерживает Украину".

Для Украины, акцентирует эксперт, ныне крайне важным остается фактор сохранения собственных человеческих военных ресурсов.

"Украина вынуждена держать большую часть армии на белорусском участке (а значит — отрывать ее от российского фронта). Это условно "законсервированная" часть армии, то есть без ежедневных потерь погибшими и ранеными, без необходимости широкой ротации, подвоза дополнительных боекомплектов, горючего и т.д. Так что даже против малочисленной и маломотивированной белорусской армии ВСУ вынуждены "сцепить зубы" и держать нейтралитет максимально долго, – поясняет Александр Доний. – Возникает логичный вопрос – какой должен быть адекватный ответ на российские обстрелы с территории Беларуси? А этот ответ должен быть – перенесение военных действий непосредственно на территорию российской федерации. Недопустимо, что война идет только на территории нашей страны (с обеих сторон линии фронта). Страдают исключительно украинские мирные граждане, уничтожается украинская инфраструктура. Ответом на каждую российскую ракету (независимо от того, откуда она прилетела – из Беларуси, России или оккупированных украинских территорий) должен быть ответный удар по территории РФ. И пока у нас для этого недостаточно ресурсов (оружия в частности), направление отпора российской агрессии должно быть направлено именно в эту сторону. Ответные удары по РФ!".

Если Путин сделает предложение, от которого Лукашенко не сможет отказаться, белорусский диктатор пойдет на поводу у российского

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко отмечает, что, анализируя действия таких людей как Путин или Лукашенко, мы исходим из предпосылок, что они руководствуются здравыми смыслом и реальной картиной мира. На самом деле картина, которая нарисована ими в своем воображении, зачастую не соответствует реальности.

"Лукашенко длительное время старался действовать так, чтобы максимум выжать из Путина и РФ. При этом не поступиться суверенитетом Беларуси. Однако после скандальных выборов 2020-го ему стало сложно лавировать. Белорусский режим стал максимально зависим от российского. Как следствие – в 2022-м мы получили удар в спину с территории РБ", – поясняет эксперт.

Он считает, что Лукашенко не хотел бы дальнейшего усиления России. И в глубине души, возможно, желает проигрыша Путина в войне с Украиной.

"Однако сейчас он вынужден подыгрывать Кремлю. При этом до последнего стараясь не втягивать белорусскую армию в прямое столкновение с украинской, – подчеркивает Михаил Дяденко. – В то же время, если Путин сделает предложение, от которого Лукашенко не сможет отказаться (к примеру, пригрозит его устранением, возможно, даже физическим), белорусский диктатор пойдет на поводу у российского. В том числе — направив свои войска против Украины. Не стоит исключать и того, что Лукашенко пойдет против Путина. Но это станет возможным лишь в случае, если станет ясно, что Россия проигрывает в этой войне. Что Путин не сможет ничего предпринять против Лукашенко".

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