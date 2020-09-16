Сценарий уничтожения Беларуси готовился по учебнику цветных революций Джина Шарпа - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с политической элитой страны заявил, что поэтапный разбор последних событий в стране проявляет истинные замыслы и тактику внешних агрессоров. Как сообщает госагентство "Белта", лидер Беларуси добавил, что эти "страны-агрессоры", в число которых входит и Украина, строили планы по уничтожению Беларуси последние десять лет.

Источник: belta.by

Также президент Белоруссии выдал весь список "врагов". На глобальном уровне это Соединенные Штаты Америки с их сетью фондов по поддержке демократии. На европейском уровне активно действовали Польша, Литва, Чехия и Украина. За каждой страной закреплена роль: Чехия - как ресурсный хаб, Польша - сначала как инкубатор оппозиционных медиаканалов, таких как "Белсат", "Nexta", а потом - как площадка для альтернативных органов в изгнании, Литва - как "таран белорусско-европейских отношений". Украина, по словам Лукашенко, стала источником постоянных политических провокаций.

Тактика действий политического группировки строилась по классическим американским учебникам цветных революций Джина Шарпа. Во время выступления Лукашенко рассказал о всех семи этапах так называемого "сценария уничтожения" Беларуси, в который вошли: подготовительный, парламентские выборы, подготовка к президентским выборам, президентская кампания, попытка площадного сценария, поствыборный протест, попытка легализации инфраструктуры изменений.

"Таким образом, белорусский сценарий 2020 представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, которые получили апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и продолжительность протестов, выматывания сил и истощения ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто-то хочет в Беларуси , и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов ", - подытожил глава государства.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Лукашенко сделал заявление о возможности проведения выборов в Беларуси.

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