Сейм Литвы признал Тихановскую национально избранным президентом Беларуси

Правительство Литвы сегодня, 10 сентября, признал белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую национально избранным лидером Беларуси, а Александра Лукашенко назвал "нелегитимным". Об этом Сейм Литвы информирует в своем решении .

Фото: Сергей Гапон / AFP

Авторами законопроекта выступили министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус и спикер парламента Викторас Пранцкецис. Принятие документа поддержали все члены Сейма Литвы - 91 человек.

Также, кроме принятого решения сейм Литвы призвал международное сообщество обратить внимание на политический кризис в Беларуси и превентивно реагировать на действия официального Кремля, который пытается назначить выгодного ему политического лидера страны.

Известно, что в Беларуси уже более месяца со дня президентских выборов оппозиционно настроенные люди протестуют против объявленной победы действующего президента Александра Лукашенко на шестой срок подряд. Правоохранители прибегают к репрессиям против инициаторов и участников демонстраций. Оппозиция не признала результатов выборов, главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская вынуждена была покинуть страну из-за давления на нее.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина "заморозила" дипломатические контакты с Беларусью.

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