Служители Фемиды отказали в рассмотрении иска Тихановской о признании выборов недействительными

25 августа Верховный суд Беларуси отказался признавать результаты президентских выборов недействительными по иску штаба оппозиционерки Светланы Тихановськои. Об этом сообщает TUT.by.

Сначала представители штаба экс-кандидата подали жалобу в ЦИК, в котором выдвинули требование о признании результатов выборов недействительными. После того, как жалоба была отклонена, Светлана Тихановська обратилась в высший суд страны. Но в инстанции отметили, что решение о непризнании результатов выборов принимает только избирательный комитет, поэтому этот вопрос не относится к компетенции служителей Фемиды.

Фото TUT.BY

Адвокат Тихановской заявил, что будет обжаловать отказ Верховного суда.

Ранее все кандидаты в президенты Беларуси, за исключением Александра Лукашенко, подали в Центральный избирательный комитет жалобы на итоги выборов. ЦИК отклонил все жалобы.

Ранее издание "Комментарии" писали , что Александр Лукашенко снова обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу протестов в Минске.

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