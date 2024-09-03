Сможет ли Беларусь подготовить наступление на Киев: раскрыты детали

В течение прошлой недели стали регулярно появляться сообщения о концентрации на границе с Украиной подразделений армии Беларуси. Причём, якобы, техника этих подразделений была маркирована некой литерой “B”. То ли латинской, от слова “Belarus”, то ли кириллической от слова “Bитя”, или и вовсе – ЧВК “Bагнер”, отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Александр Лукашенко

По его словам, масла в огонь добавили в МИД Украины, выдавшие предупреждение официальному Минску о недопущении провокаций и актов агрессии, хотя, на самом деле – это была обычная, рутинная работа министерства. Просто, говорит Коваленко, некая страна, особенно не дружественно настроенная к Украине, перебросила к границе дополнительные подразделения – министерство должно реагировать.

"Вот только наши паникёры это восприняли не пойми как, но только не так как следовало бы", — отметил эксперт.

Он напомнил, что вчера “Беларускі Гаюн” отметил, что фото техники с “B” не имеют отношения к группировке ВС РБ в украинском приграничье. Подавляющее большинство техники принадлежит 6-й механизированной бригаде (в/ч 05733, Гродно). В августе на полигоне "Гожский" и участках местности в Гродненской области с бригадой проводились тактические учения.

"Начну с самого главного – признаков формирования на территории Беларуси ударной группировки не отмечается. По всей протяжённости границы Украины и РБ, а это 1 084 км, если кто забыл, размещено со стороны около 3 тысяч человек, состоящих из 5 батальонов и 3 подразделений до роты", — сообщил Коваленко.

По его словам, таким составом просто невозможно идти "в поход на Киев".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на границе Беларуси с Украиной появилась техника с новой маркировкой.



