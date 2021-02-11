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Список политзаключенных в Беларуси расширился

В список политзаключенных в Беларуси вошли люди, лишенные свободы за оскорбление должностных лиц

11 февраля 2021, 23:19
Автор:

Ольга Чародий

По данным белорусского  правозащитного  центра "Весна", списки политзаключенных страны  пополнились на 7 активистов, сообщает "Настоящее Время".

Список политзаключенных в Беларуси расширился

Протесты в Беларуси - фото из открытых источников

Илья Смольский –  осужден на один год ограничения свободы по статье 370 УК ("Оскорбление государственных символов").

Владимир Шинкевич –  осужден по части 1 статьи 368 УК ("Оскорбление президента Республики Беларусь") на один год и три месяца лишения свободы.

Владимир Непомнящих –  заключен  под стражу по статье 366 ("Угроза насилия в отношении должностного лица, в связи с исполнением им служебных обязанностей") и статье 369 УК ("Оскорбление должностного лица"). 

Владимир Михалко – заключен под стражу по части 1 статьи 368 УК ("Оскорбление президента Республики Беларусь"). 

Михаил Гладыш – осужден по статье 369 УК ("Оскорбление должностного лица") к двум годам ограничения свободы. 

Георгий Василенко – осужден по части 1 статьи 339 ("Хулиганство") за "свержение" государственного флага к двум годам ограничения свободы. 

Володар Цурпанов –  осужден по статье 391 УК ("Оскорбление судьи или народного заседателя") на три года ограничения свободы.

Напомним, народный протест против несправедливости и деспотизма — это демократичный инструмент, без которого нельзя построить демократическое общество с гуманистическими ценностями. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя острые противостояния между протестующими и силовиками в Беларуси, передает издание "Радио НВ".

Так, по словам Кулебы, власть Беларуси должна прислушаться к законным требованиям граждан и прекратить насильственно заглушать их голоса. Также министр подчеркнул, что политические заключенные должны быть освобождены (согласно международной Конвенции по правам человека).


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Источник: https://spring96.org/be/news/101827
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