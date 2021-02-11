Список политзаключенных в Беларуси расширился

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", списки политзаключенных страны пополнились на 7 активистов, сообщает "Настоящее Время".

Протесты в Беларуси - фото из открытых источников

Илья Смольский – осужден на один год ограничения свободы по статье 370 УК ("Оскорбление государственных символов").

Владимир Шинкевич – осужден по части 1 статьи 368 УК ("Оскорбление президента Республики Беларусь") на один год и три месяца лишения свободы.

Владимир Непомнящих – заключен под стражу по статье 366 ("Угроза насилия в отношении должностного лица, в связи с исполнением им служебных обязанностей") и статье 369 УК ("Оскорбление должностного лица").

Владимир Михалко – заключен под стражу по части 1 статьи 368 УК ("Оскорбление президента Республики Беларусь").

Михаил Гладыш – осужден по статье 369 УК ("Оскорбление должностного лица") к двум годам ограничения свободы.

Георгий Василенко – осужден по части 1 статьи 339 ("Хулиганство") за "свержение" государственного флага к двум годам ограничения свободы.

Володар Цурпанов – осужден по статье 391 УК ("Оскорбление судьи или народного заседателя") на три года ограничения свободы.

Напомним, народный протест против несправедливости и деспотизма — это демократичный инструмент, без которого нельзя построить демократическое общество с гуманистическими ценностями. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя острые противостояния между протестующими и силовиками в Беларуси, передает издание "Радио НВ".

Так, по словам Кулебы, власть Беларуси должна прислушаться к законным требованиям граждан и прекратить насильственно заглушать их голоса. Также министр подчеркнул, что политические заключенные должны быть освобождены (согласно международной Конвенции по правам человека).

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