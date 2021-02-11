Список политзаключенных в Беларуси расширился

Язык
Coinspot 12.02.2021
BTC/USD
47154.50
ETH/USD
1773.90
LTC/USD
185.48
НБУ 12.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
По данным белорусского
правозащитного центра "Весна", списки
политзаключенных страны пополнились на 7
активистов, сообщает "Настоящее Время".
Протесты в Беларуси - фото из открытых источников
Илья Смольский –
осужден на один год ограничения свободы по статье 370 УК
("Оскорбление государственных символов").
Владимир Шинкевич –
осужден по части 1 статьи 368 УК ("Оскорбление президента
Республики Беларусь") на один год и три месяца лишения свободы.
Владимир Непомнящих –
заключен под стражу по статье 366
("Угроза насилия в отношении должностного лица, в связи с исполнением им
служебных обязанностей") и статье 369 УК ("Оскорбление должностного
лица").
Владимир Михалко – заключен под стражу по части 1 статьи 368
УК ("Оскорбление президента Республики Беларусь").
Михаил Гладыш – осужден по статье 369 УК ("Оскорбление
должностного лица") к двум годам ограничения свободы.
Георгий Василенко – осужден по части 1 статьи 339
("Хулиганство") за "свержение" государственного флага к
двум годам ограничения свободы.
Володар Цурпанов –
осужден по статье 391 УК ("Оскорбление судьи или народного
заседателя") на три года ограничения свободы.
Напомним, народный протест против несправедливости и деспотизма — это демократичный инструмент, без которого нельзя построить демократическое общество с гуманистическими ценностями. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя острые противостояния между протестующими и силовиками в Беларуси, передает издание "Радио НВ".Так, по словам Кулебы, власть Беларуси должна прислушаться к законным требованиям граждан и прекратить насильственно заглушать их голоса. Также министр подчеркнул, что политические заключенные должны быть освобождены (согласно международной Конвенции по правам человека).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости