США будут делать то, что могла бы делать Россия: Лукашенко намекнул, чем Трамп будет раздражать Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предстоящее соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах. По его словам, он этот вопрос обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет "Белта".

Фото портал "Комментарии"

Лукашенко предположил, что соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах может настораживать Россию и, скорее всего, настораживает.

"Удивительно как-то – американцы требуют от Украины отдать им самое важное то, что у них есть. Речь же не только о редких материалах о США, но речь идет о ней, но речь идет о ней... Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе", — отметил Лукашенко.

При этом белорусский самопровозглашенный президент отметил, что обсудит с Путиным этот вопрос более широко.

"Скорее всего это может настораживать, если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет?", — отметил он.

Лукашенко также намекнул, что может раздражать Путина в вопросе соглашения Украины и США.

"Да, неприятно, что мощное государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя под забором, за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, будет создавать свои предприятия и т.д. Наверное, не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромна, и у нее этого добра хватает", – добавил Лукашенко.

Напомним, что Путин, как писал портал "Комментарии", втягивает Лукашенко в войну.