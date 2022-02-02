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США призвали родных американских чиновников уехать из Беларуси: что известно

Правительство Соединенных штатов предостерегает граждан от поездок в Беларусь

сегодня, 09:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Согласно распоряжению Государственного департамента США, семьи работников американского правительства должны уехать из Беларуси. Об этом сообщает Голос Америки.

США призвали родных американских чиновников уехать из Беларуси: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Причинами такого решения стали союзничество Беларуси с РФ, подготовка к совместным военным учениям "Союзная решимость-2022" в феврале, а также "наращивание российских войск вдоль границы Беларуси с Украиной". На сайте госдепа призывают американцев не ехать в Беларусь.

"Граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие путешествовать туда, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенное напряжение", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что работа посольства США в Беларуси ограничена. Поэтому правительство Штатов призывает своих граждан избегать публичных демонстраций, подготовиться к эвакуации из страны и следить за новостями о политической и военной напряженности в регионе.

Напомним, что 23 января 2022 Госдепартамент разрешил добровольный отъезд штатных сотрудников США и работников посольств в Киеве и их семей из-за угрозы военных действий. По подсчетам американских чиновников в Украине находятся несколько тысяч американцев — от 6000 до 16000. Точных данных не опубликовано.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс подчеркивал, что в случае участия Беларуси в военных провокациях России и ее агрессии по отношению к украинским территориям, к Республике Беларусь также применят санкции и США, и Евросоюз.

Как сообщал портал "Комментарии", спецслужбы США призвали американских олимпийцев не пользоваться мобильными в Пекине.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/usa-will-leave-belarus/6422030.html
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