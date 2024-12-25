logo

BTC/USD

96420.65

ETH/USD

3401.36

LTC/USD

104.16

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Стало известно, почему Путин больше не требует от Минска вступить в войну против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему Путин больше не требует от Минска вступить в войну против Украины

Есть несколько причин, почему Путин решил не рисковать Лукашенко и прямо не втягивать его в войну против Украины

25 декабря 2024, 18:00 comments3395
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Беларусь остается среди немногих стран, открыто поддерживающих агрессию России против Украины. Однако, по словам Павла Латушко, заместителя руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководителя Народного антикризисного управления Москва использует Минск не только как военного партнера.

Стало известно, почему Путин больше не требует от Минска вступить в войну против Украины

Александр Лукашенко

Если раньше Путин активно пытался втянуть белорусского лидера Александра Лукашенко в войну, то сейчас его давление в этом направлении значительно уменьшилось. Латушко считает, что это обусловлено осторожностью Кремля и стратегическим планированием, отметил он в эфире 24 канала.

Латушко уверен, что Лукашенко нужен Путину для обхода санкций. Беларусь является эффективным каналом для снабжения необходимой России продукции из Западной Европы и других стран, используемой для производства вооружения.

По мнению Латушко, территория Беларуси также имеет потенциал для использования в военных целях. В частности, она может стать плацдармом для создания угроз Украине под видом военных учений, запланированных на 2025 год.

По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по завершению войны в Украине, если они вообще состоятся, и от стратегических планов Кремля.

Ключевой целью Путина, по его словам, остается оккупация украинских территорий, незаконно включенных в российскую конституцию.

Впрочем, Латушко отметил, что более активное участие Лукашенко в войне может обернуться для Кремля дополнительными рисками. В случае более активного вмешательства Беларуси, Украина получит право наносить удары по военным объектам на ее территории. Это может повлечь за собой внутренние волнения в Беларуси, чего Путин пытается избежать.

"Путину сейчас это не нужно. Мы видели, как в Сирии он не смог помочь Башару Асаду. Хотя Беларусь логистически ближе и ему легче было бы оказать ей помощь, это все равно отвлечение серьезных ресурсов. Поэтому это не входит в интересы Путина", – отметил Латушко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , за что Путин мстит херсонцам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/putin-zniziv-tisk-lukashenka-shhodo-uchasti-viyni-chim-tse-povyazano_n2715134
Теги:

Новости

Все новости