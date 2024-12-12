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Стало известно, получил ли Лукашенко от РФ разрешение нажать «ядерную кнопку»

РФ стремится и дальше пугать и шантажировать Запад, поэтому Путин заявил, что даст Беларуси ракеты «Орешник»

сегодня, 10:28
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Ткачик Олеся

Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова объявили о подписании соглашения о "стратегическом партнерстве". В рамках этого соглашения Россия планирует разместить на территории Беларуси ракетные комплексы "Орешник". Как отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, такие заявления направлены прежде всего на устрашение Запада, особенно его осторожных и умеренных лидеров.

Стало известно, получил ли Лукашенко от РФ разрешение нажать «ядерную кнопку»

Александр Лукашенко

По его словам, Путин стремится создать чувство угрозы для Запада, подчеркивая приближение России к их границам. Это также часть ядерного шантажа, который, к сожалению, оказывает определенное влияние, добавил россиянин.

"Понятно, что с военной точки зрения перемещение ракет на 300 – 400 километров не имеет никакого смысла. Ведь дальность оружия составляет 5000 километров. Но это политический шаг", – отметил Гудков.

По его мнению, по таким действиям РФ хочет просто углубить ядерные угрозы и устрашения. Эксперт отметил, что Путин использует это как инструмент ядерного шантажа. По его словам, ракетный комплекс "Орешник" стал еще одним способом распространять страх и создавать иллюзию, что Лукашенко получил доступ к "ядерной кнопке". На самом же деле у него нет никаких полномочий по этому поводу, добавил российский оппозиционер.

"Ядерный шантаж останется постоянным атрибутом войны. Он не исчезнет даже после ее окончания, потому что является главным козырем России в отношениях со всем миром. Они будут использовать угрозы ядерному оружию даже после окончания "горячей фазы" войны", — отметил Гудков.

Напомним, ранее Лукашенко сам инициировал размещение "Орешника" в Беларуси, заверив, что площадки для пусковых установок уже готовы, а сами ракеты Россия предоставит бесплатно. Он также заявил, что цели для поражения будет определять Беларусь, однако "кнопку нажимать будем вместе".

Портал "Комментарии" также рассказывал , куда РФ может ударить "Орешником" во время следующей атаки.




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Источник: https://24tv.ua/oreshnik-rozmistyat-bilorusi-dlya-chogo-putinu-peremishhennya_n2705072
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