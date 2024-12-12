Стало известно, получил ли Лукашенко от РФ разрешение нажать «ядерную кнопку»

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова объявили о подписании соглашения о "стратегическом партнерстве". В рамках этого соглашения Россия планирует разместить на территории Беларуси ракетные комплексы "Орешник". Как отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, такие заявления направлены прежде всего на устрашение Запада, особенно его осторожных и умеренных лидеров.
Александр Лукашенко
По его словам, Путин стремится создать чувство угрозы для Запада, подчеркивая приближение России к их границам. Это также часть ядерного шантажа, который, к сожалению, оказывает определенное влияние, добавил россиянин.
По его мнению, по таким действиям РФ хочет просто углубить ядерные угрозы и устрашения. Эксперт отметил, что Путин использует это как инструмент ядерного шантажа. По его словам, ракетный комплекс "Орешник" стал еще одним способом распространять страх и создавать иллюзию, что Лукашенко получил доступ к "ядерной кнопке". На самом же деле у него нет никаких полномочий по этому поводу, добавил российский оппозиционер.
Напомним, ранее Лукашенко сам инициировал размещение "Орешника" в Беларуси, заверив, что площадки для пусковых установок уже готовы, а сами ракеты Россия предоставит бесплатно. Он также заявил, что цели для поражения будет определять Беларусь, однако "кнопку нажимать будем вместе".
Портал "Комментарии" также рассказывал , куда РФ может ударить "Орешником" во время следующей атаки.
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