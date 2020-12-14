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Стало известно сколько платят Тихановской

Тихановская получает зарплату от Литвы и материальную поддержку от меценатов

сегодня, 08:05
Автор:

Кириєнко Анна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и представители ее штаба в Литве получают ежемесячную заработную плату. Информацию о средствах предоставил белорусский национал-демократ Франак Вячорка в интервью для издания Kyky. Сейчас он занимает должность советника Тихановской.

Стало известно сколько платят Тихановской

Стало известно зарплату Тихановской. Фото: rbk

По его словам, ежемесячная зарплата оппозиционерки составляет 1200 евро. К тому же, часть материальной помощи поступает и от меценатов, среди которых присутствуют белорусские бизнесмены, которые поддерживают работу офиса в Вильнюсе.

Также Франак Вячорка заявил, что средства начали выплачивать недавно. Ранее весь штаб работал без всякой материальной поддержки.

Кроме того, квартиру и охрану Тихановской также предоставляет Литва. Оплата зарубежных визитов спонсируется теми странами, которые принимают белорусскую оппозиционерку.

Напомним, что Тихановская живет в Литве с августа. Туда она поехала после выборов президента Беларуси.

Белорусский политолог Александр Шпаковский утверждает, что Запад таком пребыванию не рад, и Тихановскую могут отправить домой в любой момент.

Напомним, что на протесты 6 декабря силовики вывели служебных собак против белорусов.

Также сайт "Комментарии" сообщал ранее, что глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин наложил на президента Беларуси анафему и отлучил его от церкви. Святослав Логин заявил, что церковь не могла пройти мимо протестов и общей ситуации в Беларуси. Архиепископ рассказал, что они молятся как за живых белорусов, так и мертвых. Массовые протесты духовенство называет небесполезными.


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Источник: https://kyky.media/hero/skolko-zarabatyvaet-tihanovskaya-i-kto-vyvodit-dengi-iz-belarusi-otkrovennyy-razgovor-s-sovetnikom-franakom-vyachorkoy
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