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Старые повесы с многочисленными любовницами: что роднит Трампа, Путина и Лукашенко

Трамп, Путин и Лукашенко не имеют права говорить об устойчивых семейных ценностях, потому что они для них ничего не означают

сегодня, 17:43
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Ткачик Олеся

На самом деле ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин и Александр Лукашенко не являются консерваторами, исповедующими устойчивые семейные ценности, считает политик Николай Томенко.

Старые повесы с многочисленными любовницами: что роднит Трампа, Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко

По его словам, эти главы государств, несмотря на их заявления, на самом деле не имеют ничего общего с консерваторами. Также они не отличаются уважением к традиционной семье. Как говорит политик, консерватизм — это не только критика сексуальных меньшинств, это прежде всего собственное нравственное поведение и соблюдение добродетелей семьянина.

"Разведенный Путин с многочисленными любовницами и детьми, сексуальный активист и многоженец Лукашенко… Где они и где знаменитые консервативные семейные и родственные ценности? О Трампе и его похождениях и вечеринках, в том числе в России, говорить нечего!" – отметил Томенко.

В этом контексте он даже напомнил бизнес-идею Трампа похоронить свою первую жену на территории гольф-клуба, чтобы получить льготы на налоги, потому что земельные участки в Нью-Джерси, которые используют как кладбище, не облагаются налогом на имущество.

"Более того, профессор Брук Харрингтон утверждает, что скромное захоронение своей первой жены на территории гольф-клуба позволило Трампу осуществить тройное уклонение от уплаты налогов: налога с продаж, на имущество и подоходного налога", — отметил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин наконец-то нашел родственную душу среди мировых лидеров, и, по его мнению, это президент США Дональд Трамп. Отмечается, что именно у Трампа и Путина общие семейные ценности и понимание семьи. Они оба поддерживают семейные институты и выступают против ЛГБТ сообщества.




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Источник: https://www.facebook.com/m.tomenko/posts/pfbid02Nk9p5cuiHVPgcSmv1ZGCLSA2CsGT8eNvYw3RwzCqqJeFwAp9NohJv8bohKk6BGhJl
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