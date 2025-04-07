На самом деле ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин и Александр Лукашенко не являются консерваторами, исповедующими устойчивые семейные ценности, считает политик Николай Томенко.

Александр Лукашенко

По его словам, эти главы государств, несмотря на их заявления, на самом деле не имеют ничего общего с консерваторами. Также они не отличаются уважением к традиционной семье. Как говорит политик, консерватизм — это не только критика сексуальных меньшинств, это прежде всего собственное нравственное поведение и соблюдение добродетелей семьянина.

"Разведенный Путин с многочисленными любовницами и детьми, сексуальный активист и многоженец Лукашенко… Где они и где знаменитые консервативные семейные и родственные ценности? О Трампе и его похождениях и вечеринках, в том числе в России, говорить нечего!" – отметил Томенко.

В этом контексте он даже напомнил бизнес-идею Трампа похоронить свою первую жену на территории гольф-клуба, чтобы получить льготы на налоги, потому что земельные участки в Нью-Джерси, которые используют как кладбище, не облагаются налогом на имущество.

"Более того, профессор Брук Харрингтон утверждает, что скромное захоронение своей первой жены на территории гольф-клуба позволило Трампу осуществить тройное уклонение от уплаты налогов: налога с продаж, на имущество и подоходного налога", — отметил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин наконец-то нашел родственную душу среди мировых лидеров, и, по его мнению, это президент США Дональд Трамп. Отмечается, что именно у Трампа и Путина общие семейные ценности и понимание семьи. Они оба поддерживают семейные институты и выступают против ЛГБТ сообщества.



