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Светлана Тихановская стала преступником на территории Беларуси

Тихановская, Колесникова и участники президиума Координационного совета стали фигурантами дела о создании экстремистского формирования и захват власти

сегодня, 08:55
Автор:

Кириєнко Анна

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, активистку Марию Колесникову и участников президиума Координационного совета обвинили в создании экстремистского формирования и захвата власти. Об этом сообщила Генпрокуратура Беларуси.

Светлана Тихановская стала преступником на территории Беларуси

Тихановскую обвинили в захвате власти. Фото: РБК

Официально против них уже открыто дело. Отмечается, что "экстремисты" хотели отобрать власть незаконным и неконституционным путем.

Решение было принято на основании части 3 статьи 361 и части 1 статьи 361-1 Уголовного кодекса Беларуси, в которых говорится о наказании за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

По статье 361 Уголовного кодекса Беларуси Тихановской и участникам совета может грозить до 5 лет заключения.

Напомним, что ранее оппозиционер Светлана Тихановская официально заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период. Политик сообщила, что со временем в стране сможет начаться этап диалога и переговоров. Она заявляет, что оппозиционные силы уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.

Также Тихановская во время визита в Берлин заявила, что в белорусских тюрьмах целенаправленно распространяют коронавирусную инфекцию. Поэтому все политические заключенные и временно задержанные выходят из тюрем уже больными COVID-19. Оппозиционерка передает информацию и о том, что заключенных людей, которые выходили на протесты, полиция "метит" краской, а затем издевается и бьет. Тихановская попросила Германию помочь расследованию и справедливому суду, чтобы не допустить безнаказанности силовиков за все эти преступления.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1908943-u-bilorusi-proti-tikhanovskoyi-porushili-kriminalni-spravi-pro-ekstremizm-ta-zakhoplennya-vladi
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