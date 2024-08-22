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Таинственные рейсы в Минск: в столице Беларуси приземлились четыре пассажирских самолета

Четыре пассажирских самолета вылетели из трех стран и практически одновременно приземлились в Минске. Что за этим может стоять.

сегодня, 08:50
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Slava Kot

Согласно данным ресурса отслеживания полетов Flightradar24, 17 августа четыре самолета малоизвестной и загадочной компании Magic Air приземлились в Минске. Пассажирские самолеты прибыли в Беларусь из разных городов: Каира, Стамбула и Маската, где они хранились длительное время.

Таинственные рейсы в Минск: в столице Беларуси приземлились четыре пассажирских самолета

Самолет Airbus A320. Фото из открытых источников

Авиакомпания Magic Air в октябре 2023 года получила свой первый самолет – 19-летний Airbus A320 с серийным номером 2600. Через месяц компания смогла завладеть еще тремя 21-летними самолетами Airbus A330-200 (серийные номера 491, 509 и 525).

Однако, как сообщает ресурс aeroTelegraph, авиакомпания Magic Air после получения лицензии не осуществляла никаких авиарейсов в Гане, а купленные самолеты остались на стоянках в аэропортах трех стран Турции, Египте и Омана. Только на прошлой неделе все самолеты покинули свои места хранения и были отправлены в один город – в Минск.

Почему эти пассажирские самолеты оказались в Минске и для кого они предназначены, пока остается неизвестным. Однако ресурс aeroTelegraph считает, что их новым владельцем может стать одна из российских авиакомпаний. Поставки самолетов российским авиакомпаниям фактически запрещены, а странный объезд через таинственную авиакомпанию в Гамбии мог быть уловкой, чтобы избежать санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удивительном полете самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines с россиянами на борту, едва не залетевшем на территорию Украины.

Также "Комментарии" писали об инциденте над Балтийским морем, где польские истребители перехватили российский разведывательный самолет.





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