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Такого Лукашенко не мог себе представить: Беларусь массированно атакуют российские дроны

В Беларусь четвертый день подряд массированно залетают российские дроны

13 ноября 2024, 14:20 comments4085
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Кравцев Сергей

Беларусь четвертую ночь подряд массированно залетели российские дроны во время обстрела Украины. Беларусь поднимала авиацию из-за угрозы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "Беларускі Гаюн".

Такого Лукашенко не мог себе представить: Беларусь массированно атакуют российские дроны

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Отмечается, что этой ночью 13 ноября зафиксировано по меньшей мере 12 российских беспилотников, залетевших из Украины в Беларусь. Первый дрон залетел около 22:09 в районе города Брагина. Беспилотник вышел в Черниговскую область, а затем снова залетел в Беларусь через так называемый "коридор" и вылетел в Киевскую область.

Утром еще один дрон зафиксировали возле Речицы, который двигался по курсу на Светлогорск/Бобруйск. То есть "Шахед" был в 70 км от границы с Беларусью. Далее он совершил круг и вылетел на Киевское водохранилище, суммарно пролетев над Беларусью около 200 км.

Как говорится в сообщении, не менее двух дронов были потеряны в Беларуси.

Мониторинговая группа подчеркивает, что это уже четвертая ночь подряд, когда в Беларусь массированно залетают российские дроны. Впервые за эти дни Беларусь подняла авиацию.                                                                            

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Источник: https://t.me/Hajun_BY/8214
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