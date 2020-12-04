Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период - видеообращение

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Кириєнко Анна
Оппозиционерка Светлана Тихановская официально заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период. Соответствующее видеообращение размещено на ее сайте.
Светлана Тихановская. Фото: РБК
На видео женщина подтвердила свою готовность стать лидером страны.
Светлана Тихановская сообщила, что со временем в стране сможет начаться этап диалога и переговоров. Она заявляет, что оппозиционные силы уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект Конституционной реформы.
Напомним, что в Беларуси до сих пор продолжаются массовые протесты, участники которых требуют прозрачных и честных выборов.
Ранее Светлана Тихановская заявила, что планирует посетить Украину. Женщина отметила, что ведет переговоры о визите с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Сайт "Комментарии" также сообщал, что Александр Лукашенко во время заседания участников организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что ряд стран вмешивается в государственные дела Беларуси. В частности это страны Балтии и Польша.
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