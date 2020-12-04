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Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период - видеообращение

Белорусская оппозиция уже разработала концепцию проведения новых выборов и проект Конституционной реформы

сегодня, 08:50
Автор:

Кириєнко Анна

Оппозиционерка Светлана Тихановская официально заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период. Соответствующее видеообращение размещено на ее сайте.

Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период - видеообращение

Светлана Тихановская. Фото: РБК

На видео женщина подтвердила свою готовность стать лидером страны.

"Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я — не одна. Моя цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками ", — заявила лидер белорусской оппозиции.

Светлана Тихановская сообщила, что со временем в стране сможет начаться этап диалога и переговоров. Она заявляет, что оппозиционные силы уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект Конституционной реформы.

"Беларусь находится в ситуации острого политического кризиса, возникшего после того, как бывший президент страны Александр Лукашенко проиграл выборы, но решил остаться у власти, сфальсифицировав результаты голосования. По многочисленным свидетельствам, выборы выиграла Светлана Тихановская, и в этом не сомневается большинство граждан Беларуси ", — подытожила оппозиционерка.


Напомним, что в Беларуси до сих пор продолжаются массовые протесты, участники которых требуют прозрачных и честных выборов.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что планирует посетить Украину. Женщина отметила, что ведет переговоры о визите с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Сайт "Комментарии" также сообщал, что Александр Лукашенко во время заседания участников организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что ряд стран вмешивается в государственные дела Беларуси. В частности это страны Балтии и Польша.








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Источник: https://youtu.be/4H-0MZrD_ew
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