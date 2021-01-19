Тихановская хочет провести выборы в Беларуси: когда именно они состоятся

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Кириєнко Анна
Оппозиционный лидер Светлана Тихановская поделилась своими намерениями относительно проведения выборов в Беларуси. Оппозиционерка и ее команда намерена провести голосование за 45 дней. Данную информацию сообщили в пресс-службе Тихановской.
Светлана Тихановская хочет провести новые выборы в Беларуси. Фото: openmedia.io
Однако согласно сообщению, команда белорусского лидера нуждается в помощи. Поэтому Тихановская предложила ОБСЕ взять на себя организацию диалога по разрешению кризиса в Беларуси.
По ее словам только эта организация сможет помочь создать по-настоящему честные и независимые выборы.
О готовности Тихановской возглавить страну стало известно еще с декабря. Тогда она записала видеообращение, где уверенно ответила, что готова стать главой государства.
Кроме того, во время встречи Тихановской с послами ОБСЕ, был обсужден ряд вопросов, среди которых — безопасное возвращение белорусской оппозиции к родной стране.
Напомним, что Светлана Тихановская и участники президиума Координационного совета стали преступниками на территории Беларуси. Их обвинили в создании экстремистского формирования и захвата власти.
Официально против них уже открыто дело. Отмечается, что "экстремисты" хотели отобрать власть незаконным и неконституционным путем. По статье 361 Уголовного кодекса Беларуси Тихановской и участникам совета может грозить до 5 лет заключения.
Также ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и представители ее штаба в Литве получают ежемесячную заработную плату. Кроме того, материальная поддержка поступает и от белорусских меценатов. Сколько получает Тихановская, читайте в нашем материале.
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